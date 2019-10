Concesionarios del transporte público

Los operadores del transporte público convencional de las rutas que operan hacia la localidad de San Juan Tilcuautla, y otras que viajan sobre la carretera México-Pachuca, se quejan de los grupos de concesionarios conocidos como los "Monzalvo" y los "Gutiérrez", ya que ponen a los choferes de las Urvan a barrer o cuidar sus propiedades; es decir, tareas que no competen a las de conducir un vehículo de transporte.

Marco Antonio Escamilla Acosta

Para la comparecencia de este miércoles del titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo se está planeando llenar el Pleno del Congreso local con 600 trabajadores de esta dependencia, quienes tienen el encargo de echarle porras al secretario.

Joaquín Martínez García

El expresidente del Consejo de Administración del Tuzobús, destituido en abril de este año, se reunió el domingo pasado con la diputada local afín al Grupo Universidad, Corina Martínez, en un restaurante la capital hidalguense. ¿Será que el concesionario de transporte público busca cobijo en esta agrupación morenista?

Comité estatal de Morena

Que el titular de Organización de Morena, Luis Enrique Cadena, no sólo se pelea en redes con el titular de Jóvenes Construyendo el Futuro, Héctor Legorreta –a quien recordó que antes de obtener el hueso había dicho que no votaría por AMLO, tras la incursión del Grupo Universidad en Morena–, sino que ahora reviró a su compañero en el comité Carlos Mendoza de satanizar la búsqueda de cargos de representación, luego de que éste externó resignación y anunció que no participará.