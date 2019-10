Francisco Xavier

Quien alista su retorno a la política es el cantante hidalguense, el mismo que no concretó una alianza con el PRD y no pudo ser gobernador de Hidalgo en las elecciones estatales de 2016. El exsenador ya pasó casi por todos los partidos, por lo que no se descarta que busque una candidatura independiente en Pachuca.

Tuzobús

Aunque la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo trata de agotar todos los recursos para convencer que el Tuzobús es un medio de transporte de primera para los pasajeros, estos lo rechazan por todos los medios posibles. Esta vez los usuarios arremetieron contra la aplicación móvil de este transporte masivo, pues acusaron que es mala y poco funcional para revisar los tiempos de trayectos y espera.

Jorge Mayorga

Aunque la despenalización de aborto es parte del proyecto del gobierno federal, el diputado local parece estar en contra de este tema al comparar la muerte de un astado, en una corrida de toros, con la interrupción del embarazo. Pero eso sí, presume traer la camisa bien puesta y aportar al proyecto de la 4T.

Juzgados de Pachuca

Pese a costar casi cien millones de pesos, que se invirtieron en la construcción, es común la escasez de agua potable en los juzgados orales de Pachuca, lo que resulta incómodo, principalmente durante las audiencias de los personajes mediáticos con quienes se llenan las salas de oralidad.