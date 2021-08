Geraldina García Gordillo

Quienes andaban muy campantes en el informe del Tribunal Electoral fueron la exsecretaria de Salud, Geraldina García Gordillo, excolaboradora de Francisco Olvera y exjefa de funcionarios indiciados por desvíos de recursos, además de la excandidata del PRI a alcaldesa de Pachuca, Mirna Hernández, quien perdió la Casa Rule después de cuatro mandatos tricolores.

Asael Hernández Cerón

El diputado local no perdió la oportunidad de salir corriendo para no sesionar en la comisión Inspectora de la Auditoria Superior del Estado, pues al ver que el presidente del órgano colegiado, Ricardo Baptista González, no se presentó el lunes, el panista decidió irse de inmediato. Mientras que dos más de sus compañeras esperaron media hora y también se retiraron.

Explanada Pachuca

A 48 horas de ser inaugurado, el nuevo centro comercial ubicado al sur de Pachuca demostró que no está construido para soportar intensas lluvias; además aumenta la versión de los vecinos de las colonias aledañas, que acusan un aumento en las inundaciones tras la construcción del inmueble.

Tuzobús

Las quejas contra el transporte masivo no se hicieron esperar la tarde del martes, pues la fuerte lluvia que impactó a la capital del estado provocó un caos al sur de la ciudad; está vez los usuarios del Tuzobús acusaron que se quedaron hasta 40 minutos esperando el servicio. Incluso circularon fotos en redes sociales en las que se aprecian abarrotadas algunas estaciones y con agua en el interior de las unidades.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.