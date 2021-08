Revive caso Notarías

Aunque parecía que el tema de las Notarías que otorgó Francisco Olvera al finalizar su sexenio ya era cosa del pasado, el abogado Julio Gálvez informó que presentará una denuncia contra jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación por presuntos delitos de corrupción. Aseguró que “por órdenes de un exsecretario, la Consejera Alanís ordenó, por ‘auxilio de la justicia’, mover el expediente de Hidalgo a Veracruz y Puebla para desactivar el asunto”. Gálvez aseguró que cuenta con pruebas.

Héctor Meneses Arrieta

Ni tonto ni perezoso el alcalde de Zempoala se reunió con los vecinos de las colonias que colindan con el sur de Pachuca para informarles sobre el estado de los proyectos de drenes pluviales en Santa Matilde, luego de que los colonos habían amenazado con cerrar nuevamente la carretera a la altura de Téllez este miércoles.

Cipriano Charrez

Luego de que el exdiputado federal no acudió a la audiencia inicial que se realizó el marte por el delito de homicidio culposo, al argumentar un padecimiento estomacal, el también exalcalde de Ixmiquilpan acusó que elementos de la Policía Estatal ingresaron a la clínica donde se encuentra internado, para supuestamente amedrentarlo; incluso Charrez Pedraza lanzó una amenaza: "no provoquen al tigre porque yo no seré quien lo calme".

Olaf Hernández y Eduardo Baños

Los que no se pueden ver ni en pintura son los secretarios de Cultura y Turismo de Hidalgo, ya que no gustan de convivir en tiempo y espacio. Apenas el fin de semana ambos funcionarios acudieron al Centro Histórico de Pachuca a una exposición de artesanías realizadas por personas recluidas; sin embargo, al terminar el evento el titular de Turismo corrió, ya que no quiso permanecer más tiempo junto a su compañero de gabinete.









