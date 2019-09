Remozan ayuntamiento para corrida de toros

Los funcionarios de Mineral de la Reforma andan gritando a los cuatro vientos que la remodelación del toril ubicado en la localidad de Pachuquilla fue para albergar uno de los espectáculos que en aquel municipio consideran más relevante para los festejos patrios y es que el 16 de septiembre habrá corrida de toros aún con los pronunciamientos de rechazo que más de una ocasión han emitido los defensores de animales.

El alcalde que no es de aquí ni de allá

Quien no sabe de qué pie cogea es el alcalde de Tezontepec de Aldama, Pedro Porras, quien estuvo acompañado en su informe por los dirigentes del PRD, Héctor Chávez, y Movimiendo Ciudadano, Pablo Gómez. En 2016, hizo un berrinche porque no le dieron la candidatura en el sol azteca y fue postulado por el instituto naranja. Ahora no sabe a dónde pertenece.

Les falló con las despensas

A nada de que la alcaldesa de Pachuca, Yolanda Tellería Beltrán, dé su tercer informe de gobierno en el Auditorio Gota de Plata, los sindicalizados de la administración pública municipal se quejan de no recibir sus despensas correspondientes al mes de septiembre completas. Esperemos que no le salga contra producente a la mandataria panista.

Tiene favoritos

El dirigente del PAN en Hidalgo, Cornelio García Villanueva, no acompañó al alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, en su tercer informe de gobierno pero sí viajó hasta Zimapán para estar codo a codo con el edil de esa región, Erick Marte Reivera Villanueva.