—Jhonn, ¿has tenido una vida feliz?

—Sí, muy feliz.

—Pero no exitosa

—Cuando dices muy feliz, eso significa exitosa.

Hace dos años salió una película que en su momento no pude ver (y después de este tiempo ya no vale como spoiler). Dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Himesh Patel, Lily James, Kate Mckinnon y participación especial de Ed Sheran. Yesterday nos cuenta la historia de qué pasaría en el mundo si, de la noche a la mañana, nadie recordara a The Beatles más que un puñado de personas.

Jack Malik (Himesh Patel) es un músico que, tras una buena actuación en su infancia, intenta probar suerte en la música y muchos años después, no logra el éxito soñado, y en alguna suerte de switch mundial, es atropellado justo después de decidir ya no dedicarse a la música. Sin embargo, porque cine, ese apagón lo llevó a una especie de realidad paralela donde casi todo es lo mismo, sin embargo, algunas cosas jamás pasaron como la invención de los cigarros, la coca cola o, el punto central de esta historia: The Beatles.

Hablar sobre el cuarteto de Liverpool está de más: todos sabemos quiénes son, todos hemos escuchado sus canciones y miles de músicos se han influenciado por ellos. Sinceramente, no sería difícil argumentar que el mundo de la música no sería como lo conocemos sin aquel grupo. Y afortunadamente en esta historia, si bien, da destellos de eso, nos lleva por otras veredas, por un camino más personal de alguien que ha tenido una segunda oportunidad que pensaríamos que es para ser famoso, pero, finalmente, es para poder ver todo lo que ha dejado pasar y los errores que ha cometido durante una búsqueda segada hacia un supuesto éxito.

Lo primero que tengo que decir es que es una película a la que le tenía miedo: la música en el cine o cuando hablan de las bandas o géneros que me gustan, siempre me causan interés. Sin embargo, hablar sobre alguien que se hace pasar por el creador de todas las canciones de los Beatles... creo que una mala decisión podría volver una película buena en algo apenas visible. Sin embargo, la historia está llena de momentos incómodos, propuestas de reflexiones que cada tanto podrían ser importantes para nuestro protagonista y que, como espectador, al menos en mi caso, pensaba que parecía no ir a ningún lado: tenían una premisa, una muy buena premisa... pero ¿sabrá cerrarla de una manera adecuada? La respuesta final fue sí.

Retomemos el caso: eres músico y de la nada descubres que nadie conoce las canciones de estos gigantes históricos y entonces, tienes una puerta de entrada porque si sus canciones son clásicas, pues entonces tú vas a ocupar un lugar en la historia. Al principio, cuando comienza a tocar estas canciones descubre que nadie le hace caso, y esto se me hace sumamente interesante, porque, a diferencia de lo que dicen los gurús de la superación personal acerca que todo está en uno... pues nos damos cuenta que no es tan así: se tienen que juntar una serie de elementos como la atención, el lugar, el capital económico y cultural para que ocurran determinadas cosas. Estamos acostumbrados a escuchar que si no tienes éxito es porque no lo deseas, o no lo llamas, o no luchas lo suficiente. En serio, en algún momento saldrá algún falso gurú que no has tenido éxito porque no lo decretas a media noche, mientras haces la simulación de una danza india (porque obviamente no la conoces ni su contexto) mientras miras la luna y caminas por brazas encendidas. Y habrá quien se lo crea.

No hubiera sido raro que nuestro protagonista siguiera siendo un desconocido con una larguísima lista de éxitos que nadie escucharía. Afortunadamente para la trama, rápidamente supera estos obstáculos coincidiendo con las personas adecuadas y, claro, haciendo un poco de esfuerzo, pero aquí tenemos una primera discusión: ¿el éxito depende de uno completamente? Como anticipe, no es así, para que esto ocurra tienen que pasar una serie de coincidencias que, mayoritariamente, no dependerán de nosotros, y sin embargo es necesario que sigamos ahí, al pie del cañón para que en una de esas en que los astros se alineen, estemos en el lugar adecuado, con las condiciones y en una muy buena versión de nosotros. Sin embargo, me parece importante mencionar que, si no ocurre, no es necesariamente culpa de uno. A lo mejor falta aprender más, especializarse más, hacer las cosas diferentes o... no sé. El universo es demasiado amplio y el concepto de éxito demasiado subjetivo como para dar una fórmula general.

Hay otras dos discusiones que me agradan de esta película.

¿Cómo se sienten cuando reciben los aplausos por algo que ustedes no hicieron? Saber, por ejemplo, una lista de grandes canciones que nadie más recuerda meramente por cosas del destino, sabiendo que las canciones no son de uno, que estás haciendo algo que, incluso porque nadie más ha vivido, está en una línea gris. Nuestro protagonista se siente culpable, se siente un usurpador y, en efecto, lo es. Pero nadie podría culparlo.

En la psicología hay un fenómeno muy similar llamado el síndrome del impostor, y se trata de estar viviendo algo o tener algún mérito y posicionarnos como si no mereciéramos aquello. Este caso lo he comprobado mucho con recién egresados de cualquier carrera: una gran mayoría cree que no sabe lo que se supone que el mundo cree que sabe, sobre todo a nivel licenciatura. Sales al mundo y si tienes suerte y encuentras trabajo de eso, regularmente se espera que sepas hacer cosas de tu área, pero a la mejor no lo sabes porque estudiando te llamaba la atención otras áreas, otras habilidades, otro tipo de labores, y entonces no queda más que ir aprendiendo sobre el proceso con la culpa de que, en teoría, tú eres el experto.

Y ahora que lo pienso es extraño, porque recuerdo que, cuando yo era estudiante, muchos maestros nos decían que no aprendes de verdad a trabajar de la carrera hasta que sales... y es cierto. Pero ese choque con la realidad puede ser un golpe fuerte.

El hecho es que son sensaciones que a veces no queremos sentir, pero forman parte de la vida y que nos van formando como personas.

El punto aquí es que todos pasamos por ahí, y sé que aunque lo repita mil veces, tú, queridv lectvr, seguramente lo entenderás, pero cuando lo vivas te sentirás igualmente perdido y no trato de decir que con esto dejes de sentirlo, pero no estás solo en esas experiencias y tampoco se trata de que nos quedemos ahí, se trata de que nos esforcemos para superar esas barreras y, con la práctica y el esfuerzo, te adueñarás de esas situaciones y entenderás que no eres o eras un impostor, sino que estabas en un proceso de aprendizaje, pero para ello, también se requiere de humildad, como nuestro protagonista.

En el momento límite en que Malik ya no aguanta la presión de sentirse ocupando el lugar de otros, recibe la visita inesperada de otras dos personas con quienes no necesita abrirse porque ellos lo saben, y recibe su momento de redención, porque descubre que él no es un impostor y ladrón, él está haciendo algo que nadie más podría hacer, y entonces, humildemente y con esa sinceridad, comienza a abrirse y ver con claridad después de encerrarse en una mentira que, curiosamente, no es tanto una mentira.

Finalmente, cuando empieza a comprender esto, se da cuenta de todo lo que ha dejado ir y que el éxito no es tener toda la atención, los reflectores, el nombre, sino el día a día. Ahí, con toda la humildad y sinceridad que cabría esperar, nuestro personaje se descubre y sede el don que le fue dado, y lo comparte con todo el mundo, porque entiende que es del mundo. Entonces, curiosamente, comienza a tener la tranquilidad y felicidad en el semblante que no apareció en toda la película hasta ahora.

He intentado no dar demasiados spoilers para que puedan ver la película sin que se las arruine, de hecho, tiene dos años, así que espero que ya la hayan visto y estas notas permitan una revisita desde otros ojos, en donde veamos que se relaciona con nosotros no solo como una película que vemos y nos distrae un rato, sino como una historia que se relaciona con nosotros, porque todas las historias se relacionan con nosotros y estamos solo de pasada, así que tomemos todo aquello que nos intenta decir cualquier obra de arte y, como diría aquel cuarteto: Speaking words of wisdom, let it be.

