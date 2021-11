Una CDHEH a la altura de Hidalgo

Hace más de una semana se emitió la convocatoria para la nueva titularidad de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), organismo autónomo, cuyo objeto es la protección, defensa, investigación, estudio, promoción y difusión de los derechos humanos, así como el combate a toda forma de discriminación. Además de la procuración de reparación del daño por violaciones a los derechos humanos.

Sin duda, han existido acciones desde quienes se han encontrado en este espacio, pero no estoy segura que la CDHEH esté a la altura de las necesidades de las y los hidalguenses, pues hay acciones en las que no se han metido, sobre todo lo relativo a graves violaciones a los derechos humanos, incluida la desaparición de personas.

Pero no solamente eso, también la atención integral a las víctimas, quienes no sabemos por qué, pero desisten en muchas de las ocasiones cuando se acercan a la Comisión.

Es decir, el estado de Hidalgo necesita una comisión que acompañe, que atienda, que vincule, que sea cercana a la ciudadanía y que las víctimas sean su prioridad. Que su lenguaje sea claro y poco técnico, que investigue, que estudie, que sea paritaria, que sea crítica, que sea transparente y muchas cosas más.

Cuando escribí lo anterior, no sabía que varias compañeras y compañeros de sociedad civil se postularían para la presidencia de la CDHEH, aunque no me encanta la idea de que las y los defensores lleguemos a los espacios de ese tipo, tampoco lo veo imposible, considero importante que, si los procesos son transparentes y tienen un fundamento sólido, ocupar los espacios es otra vía para continuar buscando la vida digna para todas y todos.

Ahora espero que este Congreso sea distinto, tiene oportunidad de probar que realmente actúa diferente y que no tiene amañado el proceso, que no es un dedazo como en otras ocasiones ya se ha dejado. Estamos ante la oportunidad de que la próxima presidencia de la CDHEH emane de la sociedad civil, misma que hoy comprueba que entre sus filas hay perfiles que pueden hacer un trabajo a la altura de lo que necesita la Comisión y el estado de Hidalgo.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.