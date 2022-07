Un grado más cerca...

Yo no entiendo porque, si todos somos conscientes del calentamiento global, así como el mundo social que es mejor para todas y todos: ¿por qué no estamos haciendo algo por generarlo? Y es que para cuidar al medio ambiente la conciencia no basta.

Nos han metido la idea de que todas debemos de ahorrar el agua, al rehusarla para lavar los patios o usarla en el WC, de ir con nuestros recipientes o bolsas de tela para hacer nuestras compras, en separar la basura y evitar usar el auto por las emisiones de gases invernadero, entre otras acciones cotidianas que implementamos o comienzan a implementarse cada vez más.

En el fraccionamiento donde vivo, mandaban agua diariamente y en este año se presentó la situación de que por semanas no mandaban agua y después no la mandaban con suficiente presión para que subiera a los tinacos. Hubo descontentos y varias reuniones vecinales; fue entonces que todos valoramos el servicio del agua y hoy en día después de 5 meses de un servicio deficiente, el bombeo del agua ahora es cada tercer día.

Considero que los cambios climáticos ahora son más evidentes para todas y todos y por eso hemos ajustado nuestros hábitos, aunque aún quedan muchos por sumarse, hay cada vez más proyectos que se basan en la sustentabilidad y en disminuir el impacto ambiental.

Sin embargo, los cambios climáticos hoy en día se están presentando, los incendios en Lytton Canadá al registrar 49.6° C, muertes por golpes de calor en Asia, incendios en California, mega sequias en EEUU, inundaciones en Detroit.

Sin irnos tan lejos, en Nuevo León llevan más de 20 días sin agua, quienes aseguran que la falta de agua golpea a todos los extractos sociales por igual, quienes hacen frente a ésta carencia optando por comprar desechables para no lavar trastes, adquirir duchas de viaje y disminuir el consumo del agua al mínimo.

El vernos afectados en Hidalgo, tal vez no sea una realidad lejana, los mantos acuíferos del Valle del Mezquital se encuentran al 19.91 por ciento de su capacidad de almacenamiento.

Se menosprecia el valor de los recursos naturales que muchos de nosotros tenemos al alcance de la mano, no observamos lo valioso que es un árbol, el agua o un cielo sin contaminación hasta que alguno nos hace falta.

La vida gira entorno en otros temas sin atender los recursos elementales, se conceden permisos a grandes empresas y se omiten o se aceptan pagos para que no se hagan responsables del daño que hacen al medio ambiente como la cervecera Moctezuma en Apan, hasta la misma Coca-Cola y Ánfora en Mineral de la Reforma que al abrir la ventana cerca del amanecer percibes el aroma a plástico quemado.

El gobierno y los actores políticos, líderes y directivos deben de entender que los recursos naturales son los que nos proveen de alimento y de vida. Si se trasgreden, se suprimen y no se cuidan, nuestra calidad de vida se ve afectada directamente. La naturaleza y el ser humano coexisten simbióticamente, y el tener posibilidad de movernos y de "pensar" no nos pone por encima de la naturaleza.

Los fenómenos naturales que acabo de mencionar son resultado de que el cambio climático subió 1 grado, lo cual afecta todo, comenzando con la agricultura. Las cosechas se pierden, los alimentos se encarecen, en EEUU prefieren talar sus cultivos para que no haya pelea por los nutrientes.

Nos hemos comprado la idea de que hacer ajustes en nuestro día a día cambiaría el impacto ambiental, y sí, claro que todo esfuerzo suma, pero resulta que el 70% del impacto lo generan solo 100 compañías a nivel mundial.

Tenemos que preguntarnos lo que el sistema económico define y considera como progreso, redefinir el progreso y exigir mediante la participación ciudadana y la creación de políticas públicas que en realidad multen, limiten y controlen los gases invernadero y el manejo de desechos de las empresas que impactan de manera considerable en el medio ambiente.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.