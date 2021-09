Un documento excepcional

A finales de junio, la Directora del Archivo Municipal, la Lic. Verónica García Arista, me invitó a revisar un documento que me hizo pensar una y otra vez "Serendipia" (descubrimiento o un hallazgo afortunado e inesperado que se produce cuando se está buscando otra cosa distinta. También puede referirse a la habilidad de un sujeto para reconocer que ha hecho un descubrimiento importante aunque no tenga relación con lo que busca). Es realmente un documento extraordinario.

En 1874, el gobierno federal mexicano lanzó una convocatoria a todas las regiones del país para participar en la Feria Mundial de Filadelfia. En Tulancingo, Don Manuel Arroyo remitió la convocatoria a los municipios que pertenecían al Distrito. Tutopec, Huehuetla y Tenango mandaron maderas y yerbas. Metepec mandó hierro, Singuilucan mandó plata.

Pero el encargado de Santa Ana Hueytlalpan hizo algo extraordinario. Mandó el traje autóctono de los habitantes, explicando paso por paso el proceso de realización del mismo. Incluso dibujó los instrumentos que usaban para tal fin. Asimismo, anexó al documento las plantas con las que lo teñían.

También envió piezas de alfarería, diciendo los nombres de los artesanos y el proceso de realización. En tal narrativa se mencionan las palabras en otomí y náhuatl, usadas para denominar las plantas e instrumentos y prendas, logrando con ello un documento INVALUABLE que está resguardado en el Archivo histórico de Tulancingo.

Se pueden observar ilustraciones de telar y las muestras de lana teñida, así como las plantas que se ocuparon para tal fin, también se encuentran plasmados los nombres de los artesanos de aquella época y los procedimientos correspondientes para la elaboración de las piezas.

Es importante mencionar que todo esto, sumado al contexto histórico de la exposición nacional e internacional de Filadelfia, apunta que el documento está directamente vinculado a la exposición "Centennial International Exhibition" que se efectuó en la ciudad de Filadelfia en 1876, en ocasión del primer centenario de la Independencia de Estados Unidos.

Derivado de esa exhibición, existe en Filadelfia un museo conmemorativo. Sería interesante saber si aún resguarda los tesoros que esta región envió. Por otro lado, será muy interesante comparar los procesos descritos en dicho documento con los realizados por los artesanos de Santa Ana Hueytlalpan en la actualidad.

*Un agradecimiento especial a la Lic. Verónica García Arista por la información proporcionada para la elaboración de este artículo

