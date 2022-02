Si quieres dejar de enfermarte, báñate con agua fría | Parte 1

Sí, es una locura creer que con agua fría dejaras de enfermarte, incluso de gripa. Pero, al menos, para mí y otras personas que lo hemos comprobado, es una realidad, luego que desafiamos todas esas ideas que nos han metido en la cabeza la sociedad y, sobre todo, los gobiernos y sus sistemas de salud, de la fragilidad del organismo ante el frío.

Quien lleva tiempo conociéndome sabe que tengo más de ocho años bañándome con agua fría. Sea invierno o primavera, no importa la estación, es un hábito cotidiano que disfruto plenamente y que me da claridad, incrementa mi energía y, sobre todo, me fortalece física, mental y emocionalmente.

Aunque, no siempre fue así. De pequeño me educaron a temerle o evitar el frío, y no concebía la idea que "bañarme con agua helada podría darme muchos beneficios como el dejar de enfermar de gripa o de las vías respiratorias".

Fue así que me despojaron, también, de la responsabilidad y autogestión de mi salud, dejando esto a "un medicamento, una vacuna y a los profesionales de salud", muchos de ellos, por cierto, NO SABEN DE SALUD (lo digo con respeto y plena consciencia).

"La mayoría de los médicos no saben nada de salud. Solo saben de enfermedades y medicamentos, pero de salud 'NO'. Si supieran de salud, no habría médicos barrigones, obesos y diabéticos".

PONTE SUÉTER O TE VAS A ENFERMAR

Y sí, de niño, solía enfermar con facilidad al menor cambio brusco de temperatura, ya que llevaba a cuestas el ´condicionamiento mecánico´ que me introdujeron de niño: Ponte suéter o te vas a enfermar.

Esa y otras ideas diseminadas en mi mente, enraizaron mis emociones y sentimientos hasta brotar en mi ser físico, es decir, enfermaba. Contundentemente, acepté esa "verdad irrefutable" en mi sistema de creencias pues lo aprendí de mi familia, me lo reforzó la sociedad y me lo repetía el sistema de salud, los gobiernos y medios de comunicación.

¿QUÉ SÍ HACE EL FRÍO EN DETRIMENTO DE LA SALUD?

Lo que sí hace el frío en detrimento de la salud, es que fortalece la membrana de lípido que rodea a un virus y genera una mayor transmisibilidad. Usar un abrigo grueso, no necesariamente marcará la diferencia.

Te lo explico con un pedazo de manteca. Esta se solidifica cuando está en el refrigerador, pero, cuando la expones a la temperatura ambiente o le agregas calor (en un sartén) está se disuelve, por eso es que cuando una persona tiene algún resfriado, le dicen que beba un té caliente, pues ese calor que debilita la membrana de los virus.

ROMPE CON LOS SISTEMA DE CREENCIAS

Nos dijeron que no nos mojáramos ni camináramos descalzos, pues, nos daría un resfriado. Que no jugáramos con tierra pues nos daría una infección y así, poco a poco, fuimos integrando a nuestro sistema de creencias el profundo temor a la enfermedad y, la conciencia de que no tenemos control sobre la vida y el cuerpo tomó forma y fuerza en nuestra mente.

Son creencias y temores heredados de generación en generación y que, sin duda, nos predisponen a la enfermedad. Hoy tenemos el PODER de cuestionar, investigar, aunque la mayoría de la población no lo hace, está ´severamente dormida y adiestrada´, pero, sobre todo, indispuesta a tomar la responsabilidad y control de su salud.

¿DÓNDE QUEDA EL FRÍO?

A todo esto, ¿dónde queda el frío? Cuando tomas una ducha con agua fría por la mañana, contrario a lo que nos han dicho que nos puede enfermar, esto refuerza nuestro sistema nervioso y mejora el funcionamiento inmunológico, pues se aumenta su capacidad y su funcionalidad para protegernos, tanto de agentes externos como para liberar una mayor cantidad de glóbulos blancos o leucocitos.

Hace unas semanas, una gran amiga me compartió un video del youtuber Samuel Gavilán, titulado "5 + 1 HÁBITOS MATUTINOS que están ARRUINANDO tu VIDA". En este mensaje, plantea que el baño con agua caliente puede resultar perjudicial.

El calor estimula el sueño. Si te bañas con agua caliente por la mañana para activarte, le estarás dando mensajes al cuerpo totalmente contradictorio, pues "lo calientes se asocia al dormir o a estar en la madriguera, buscando las sábanas".

Por ello sugiere, al igual que yo, que poco a poco comiencen a experimentar el agua fría en sus cuerpos... en la próxima columna compartiré más beneficios que he experimentado gracias a las duchas frías.

GRACIAS

