¿Publicar poesía?

Hay un mito que me gustaría desmentir: en esta sociedad, se ha pensado que lo bien hecho es lo que se vende, lo que se mantiene en el mercado y lo hace merecedor de la acumulación de dinero, pero en cuestiones artísticas hay diferencias fundamentales entre producción, calidad y venta:

Podemos pensar en que los libros que son buenos se venderán más, pero lo cierto es que tanto los grandes autores y pensadores, los vueltos "clásicos" no necesariamente son los que se venden más. De hecho, muchas veces, son obras que podrán estar mucho tiempo en las repisas y libreros, y llegará alguien a preguntar por ellos por el estatus de "clásico incuestionable", y pues se pueden quedar en el estante por tiempo indeterminado.

Lamentablemente eso no pasa con autores contemporáneos: para que alguien que escribe actualmente pueda ser relevante requiere ser leído por las personas adecuadas, que puedan divulgar su obra y hacer que más de sus libros se vendan, y entonces hablamos de libros que se puedan comprar mucho, y eso implica, que muchas personas puedan relacionarse con el material. Entonces diríamos que la masificación de la obra es la que la hace buena, porque se generalizaría a un público muy amplio, ¿cierto?

Pues... no necesariamente. Veamos, comencemos por libros de alta calidad que no suelan ser muy leídos. Autores con la calidad para ser publicados u obtener contratos por varias obras, pero que no necesariamente se conocen de manera masiva... ¿por qué? Si a la mejor el material es bueno. ¿Por qué no ocurre que se vuelvan masivos? Por que a la mejor no escriben para una masa, por que a la mejor están adelantados a su época, por que no fue reseñado en revistas que le permitan acercar su obra a más personas o por que salió en un sello pequeñito, apenas local, que no permite que su obra sea leída en otros espacios y momentos. Entonces, diríamos que la respuesta está en publicar en sellos con una buena capacidad de distribución ¿no?

Pues tampoco, porque esas grandes editoriales no piensan en la literatura como arte y objetos estéticos, sino como mercado y objeto de consumo. O sea, como productos de uso y desecho. En donde apenas uno termine un libro cuando quiera continuar con el siguiente para saber qué sigue en la saga, otra historia diferente, pero del mismo autor que sabemos que nos entretendrá... pero sin una experiencia estética profunda que nos haga comenzar a preguntarnos, como en el meme ¿qué clase de libro es éste?

Pues bien, en mi experiencia como editor, tuve una primera pregunta qué contestarme, cuando inicié con Pachuk´ Cartonera: la pregunta fue ¿qué tipo de libros quiero publicar?, y la que me metió en más preguntas fue ¿quién soy yo para decidir qué se publica o no? Con el tiempo, estas preguntas se fueron resolviendo.

Primero, me di cuenta que quería publicar varias cosas. Algunos libros de literatura clásica o contemporáneos pero sin problemas con los derechos de autor (sigo pensando cómo hacer una primera selección), infantiles (solo han salido dos en el sello), narrativa y poesía. Estas últimas dos han sido en lo que me he centrado, principalmente tratando de dar voz a nuevos autores que no hayan tenido oportunidad antes de publicar.

Sin embargo, el año pasado me encontraba cansado por diferentes sucesos que venían ocurriendo en mi vida, así que tomé una decisión importante: cerrar Pachuk´ Cartonera (spoiler, al final no cerré, pero en su momento fue una decisión fuerte). Y, como carta de despedida, quise publicar una serie de libros que mostraran lo que estaba ocurriendo literariamente en Pachuca, o, al menos, de una parte de lo más importante que yo creía que ocurría en la ciudad a nivel literario. Para ello, decidí publicar tres libros: Toros y deportes, una antología de cuentos sobre deportes en donde escribieron una serie de autores jóvenes y que han estado figurando de una u otra manera en la literatura local de unos años por acá; Una gota de fuego en la alborada, poemario de Diego José. Autor y maestro a quien tuve la oportunidad de conocer tanto en talleres, como en charlas y que, sin duda, tiene el lugar que se merece, siendo tallerista de muchos escritores locales, así como por la maestría y belleza de su obra, y finalmente La casa que me habita, de Yanira García, otra tallerista y poeta con una gran trayectoria y sensibilidad.

Originalmente decidí publicar estos libros porque, si iba a cerrar, quería hacerlo con los mejores títulos que pudiera tener, con la calidad literaria que, desde que inicié este proyecto editorial, siempre pensé que quisiera tener en mi catálogo.

Yo era feliz sabiendo que estos tres títulos saldrían en mi sello. Que todos aceptaran y estuvieran de acuerdo, fue especial, no podía (ni puedo) más que agradecer a todos los que hicieron estos títulos posibles.

¿Por qué publicar poesía? No podemos mentir: constantemente, cuando digo que edito libros y hablamos sobre ellos, hay personas que no suelen ser lectoras (en este país, no es tan raro, casi es como un volado si una persona lee o no), pero regularmente me comentan que la poesía es difícil de entender... la verdad las primeras veces se me hacía difícil pensar en por qué es que dicen eso. Pienso que probablemente no tengan un acercamiento adecuado con este tipo de escritura... o que piensen que todo tiene que ser romántico o arjonesco... pero la verdad es que no es tan así.

La poesía (como cualquier otro arte) es y siempre será una forma de espejearse uno mismo. De proyectar las emociones, pensamientos, dudas y temores. Cuando leemos poesía, nos hermanamos con personas que han tenido esas dudas o similares, pero que han encontrado no solo la forma de presentarlas, sino de trabajar con las palabras para acercárnoslas de la manera más hermosa posible. Claro, eso no implica que no nos exijan algo, claro que sí, leer poesía nos exige mucho: nos exige tiempo, atención, imaginación, habilidades de pensamiento para entender lo que el autor quiere hacernos entender... y humanidad, sabernos sensibles y que nos quitemos la armadura con el fin de permitirnos herirnos, solo poquito, lo necesario, para sentir las heridas del autor, y cómo es que nos las muestra, no para ponerse en una posición de magnífico ser creativo, sino igual de humano que nosotros, con quién discutir, dialogar y sonreír o llorar, porque los dos, en nuestra humanidad, nos hemos encontrado.

Publicar poesía es difícil porque puede ser contenido poco buscado, por los tabúes alrededor de ella; porque es "difícil de entender", porque, viéndolo de manera materialista, un libro de cien páginas de poesía, lo puedo terminar en un día, pero una novela a la mejor me dura dos o tres... habrá muchos "motivos". Por otro lado, los beneficios no son "objetivos" ni materiales: ya vimos que nos exige mucho y a cambio, ¿qué nos da? Heridas, sensaciones que pueden no ser necesariamente placenteras. Ha habido ocasiones en que, tras leer un poema siento náuseas (no por que sea malo, sino porque me hace cuestionarme mi existencia desde mi mismo) y eso no siempre es bonito, pero eso no significa que no sea necesario.

Encuentro en la poesía un lenguaje que trasciende los límites de la conciencia, que se inserta en la sensibilidad y emocionalidad. Claro que atraviesa el pensamiento, pero no se queda ahí. Por eso es difícil la poesía, por eso vale la pena leerla, escribirla, buscarla y, también, seguirla publicando.

