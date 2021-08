Peleas de gallos, otro ritual sangriento para extraer energía | Parte 1

Hace una semana, el 19 de agosto, diputados locales de Hidalgo aprobaron una declaratoria para que los Combates de Aves sean considerados Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado; el decreto busca preservar, difundir y garantizar la permanencia de esta práctica sangrienta, cuya consecuencia trasciende el espectáculo, pues forma parte de ritos milenarios oscuros.

Curiosamente, cuando se avaló el dictamen (con 24 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones) crucé un par de mensajes con algunos diputados de la LXIV Legislatura; uno de ellos, apenado, reconoció su falta de conciencia al apoyar este decreto, pues en el fondo no era su sentir, pero, sobrado de la pena me dijo:

"Sí, lo sé, pero son acuerdos políticos para que otros temas salgan y, lamentablemente, comemos pollo, ximbo (platillo típico de Hidalgo), barbacoa, caldos...", expresó. Guardé silencio, pensé y me pregunté:

"Por eso ´estamos como estamos´ en este país. ¿Cuáles son esos intereses que defienden o protegen?, ¿a cambio de qué lo hicieron?, ¿cuántos de ellos emitieron su verdadero sentir en esa votación?".

La declaratoria para que las peleas de gallos sean condecoradas la impulsó, en 2019, el diputado local de Apan, emanado de Morena, Rafael Garnica Alonso, pese a que contraviene el amparo 163/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de los animales no puede considerarse una expresión cultural.

También, los diputados locales invadieron una competencia exclusiva del titular del Poder Ejecutivo de Hidalgo, pues las declaratorias deben ser emitidas por el gobernador, previo análisis y aprobación de la Secretaría de Cultura.

No tengo nada en contra el diputado Garnica ni del resto de los legisladores, y no me sorprende su actuar, pues desde hace mucho tiempo he visto como se conducen en este sistema político y gubernamental. Hoy los dichos que vociferan del ´no robar, no mentir y no traicionar´ son puras falacias.

EL DERRAMAMIENTO DE SANGRE, EL MANJAR DE ESTA MATRIX

Te has percatado que a lo largo de "la historia" que nos han contado, ha habido un sin fin de episodios de derramamiento de sangre a través de guerras, catástrofes y ritos (incluso en la religión católica, en las misas, publicitan una que es cuando se comen el CUERPO y LA SANGRE de otro ser).

Te explico: la sangre humana o animal, cuando es derramada bajo condiciones de sufrimiento, miedo y/o desesperación, desprende una sustancia energética, conocida como LUX, que afecta todo a su alrededor. Crea ambientes densos o mal vibrosos. Quien ha estado en alguna escena del crimen lo ha sentido, incluso termina uno estresado, adolorido de los hombros, con dolores de cabeza y mareos.

La energía que se libera sirve de alimento para razas extraterrestres con la que mantienen esta matrix (suena muy loco, pero nos han acostumbrado a no ver más allá, y desde luego, ridiculizar estas posibilidades). Viviendo en un universo infinito, hay muchos que creen que somos los únicos seres vivos.

Aunque su alimentación, también, se puede dar sin la necesidad de derramar sangre, a través de generar un colapso ambiental y de nuestros cuerpos, con acciones y conductas cotidianas nocivas como la alimentación chatarra, el consumo de alcohol, drogas, cigarros, entre otros.

CONTINUARÁ....

