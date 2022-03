Miércoles de ceniza: un ritual de repudio al Tercer Ojo

El miércoles de Ceniza es un ritual católico-cristiano en el que un sacerdote marca en la frente de los feligreses con una cruz, dando inicio a la cuaresma, es decir a los 40 días que preceden a la Semana Santa (Semana de Satán).

Aparentemente, marcar una cruz en la frente representa un acto de fe, reflexión y arrepentimiento, de renuncia al pecado y a creer en el evangelio. También es una alegoría de que los cuerpos vienen del polvo (arcilla) y en polvo se convertirán.

Pero, a todo esto, ¿qué tiene que ver este ritual religioso con la negación o repudio de un tercer ojo? ¿Qué es el tercer ojo o más bien, primer ojo? Como en cada artículo que escribo, quiero dejar en claro que no estoy en contra de estos rituales, cada quien tiene un proceso de despertar y son todos perfectos. Cuestiónate todo.

¿QUÉ ES EL TERCER OJO Y PARA QUÉ SIRVE?

Se le conoce como tercer ojo a la glándula pineal que se ubica en el centro del cerebro, con forma de piña, justo en medio de los ojos físicos, que son "las ventanas del alma", se encuentra la puerta, precisamente de esa ALMA.

Su principal FUNCIÓN FISIOLÓGICA es generar melatonina, la hormona encargada de la regeneración celular y de regular el sueño. También, es el PUENTE que conecta con los planos de la consciencia y permite al SER observar y ser más consciente de cómo el universo se expresa en la Matrix a través de todo lo que le rodea. Muchos lo llaman el sexto chakra del kundalini, el de la visión expandida.

Activada, facilita el entendimiento de la HOLOGRAFÍA de la realidad (Matrix). Es decir, permite captar más rápido la vibración de los átomos, ayudando al ser a percibir aquello que está fuera de la percepción atómica de los ojos físico, que es la materia, y todo lo que se experimenta en la tercera dimensión (cárcel).

"Hay que tener ojos para poder ver y oídos para poder escuchar", decía Jesús, un ser verdadero, entorno a la glándula pineal, quien, por cierto fue acribillado y su imagen tomada como bandera en las religiones para jalar más adeptos.

HACE UNA DÉCADA ESE TERCER OJO SE ME ABRIÓ

De manera anecdótica, en 2011 comencé a percibir movimientos en esta parte de mi cuerpo, como cosquillitas, poco a poco se intensificaron.

Llegó un momento que esa sensación me permitió ver alrededor frecuencias de colores, unas más brillantes que otras, así como sombras y verdades en mí y en los demás (las respeto profundamente), no sólo físicas, pues también se me ha ido desarrollando la intuición y empatía. Se me despertó una intuición.

EL SIGNIFICADO DE LA CENIZA EN TU TERCER OJO

Las religiones han servido como una forma de manipulación, por parte de razas reptiles y extraterrestres. Hace unos días, viendo la película de "Robin Hood: orígenes" me encontré una joya de frase:

"El miedo es el mejor arma del arsenal de Dios. Por eso la Iglesia creó el infierno", dijo el jerarca de la iglesia católica.

El mensaje del Miércoles de Ceniza es:

"Te ponemos un tache en señal de repudio a tu tercer ojo. Nos sirves más dormido que despierto, temeroso de tus pecados que consciente de tu luz para que sigas dependiendo de un credo".

LA GLÁNDULA PINEAL ES EL OJO QUE OBSERVA, EN LUGAR DE VER

La glándula pineal es el ojo que puede observar en lugar de ver. Es capaz de profundizar con la esencia misma de todo lo que es y accede al entendimiento de que su realidad es producto de su propia consciencia.

Sé creativo de manera consciente y responsable. Observa desde la naturaleza divina y ve más allá de la limitación. Así como la liberación de las ataduras del espacio-tiempo, son virtudes que puede otorgar una glándula pineal cuyo registro de luz ha sido liberado.

SUGERENCIA

Para esta semana les recomiendo que vean la película ochentera ´They Live´ en la que se habla de un hombre que encuentra unas gafas (analogía del tercer ojo) que permiten ver a las personas en su aspecto auténtico y descubre que importantes personajes de la vida política y social, en realidad son extraterrestres.

En el filme se observa cómo esta raza alienígena llenó el mundo de mensajes subliminales para convertir a los humanos en esclavos.

