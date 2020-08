Ludlow se subió a la combi

Las benditas redes sociales, como las calificó Andrés Manuel López Obrador hace algún tiempo, suelen ser un arma de doble filo: en ocasiones escribimos lo que pensamos sin dimensionar la repercusión que tendrá nuestro comentario.

Basta la respuesta de alguien popular para despertar al monstruo de las mil cabezas.

Acaba de suceder en twitter. Sergio Pérez, único mexicano en Fórmula Uno, anunció que no podrá correr el Gran Premio de Gran Bretaña, este fin de semana, debido a que se contagió de covid-19.

Como uno más de las 25 mil personas que interactuaron con ese mensaje, Daniel Ludlow Kuri respondió desde su cuenta:

"Muy irresponsable de tu parte haberte salido de la burbuja. Al rato no llores cuando te corten del equipo. Muy mal #Checo".

La respuesta le cayó mal al piloto, quien replicó:

"Más irresponsable opinar sin saber. Seguí todas las indicaciones de la FIA y mi equipo. No es mi culpa haberme contagiado, mañana puedes ser tú. Llorar por que me corran? Jaja por lo que veo en tu perfil no conoces lo que es trabajo digno".

Esto desató el linchamiento de los internautas al político pachuqueño, esposo de la presidenta municipal de la capital hidalguense, Yolanda Tellería.

Ludlow cerró el tema diciendo: "Pues ojalá y así haya sido y así sea. Por ti y por lo que representas a todo un país. Y lo mismo te diría, conoce primero para opinar. Suerte y éxito!".

Ya era demasiado tarde.

Daniel se había subido a la combi de las críticas e insultos de twitter; cientos de comentarios que fueron más allá de una simple polémica deportiva. Hasta la alcaldesa, que está por terminar su administración, salió raspada.

A principios de la semana, las redes sociales hicieron tristemente célebre la golpiza que varias personas le dieron a un asaltante que subió al transporte público donde viajaban; el delincuente acabó en el hospital luego de recibir casi doscientos golpes y patadas en tres minutos. El tipo nunca imaginó cómo acabaría su intento de atraco.

Justo eso sucede con las redes sociales. Hay que pensar dos veces antes de escribir sobre algo que uno supone o cree saber.

Más allá de su quehacer político, Daniel Ludlow es aficionado a la Fórmula Uno y del deporte, en general. Opinó como cualquiera lo hubiera hecho pero Checo Pérez fue el pasajero que no lo dejó bajarse de la colectiva sin pagar la osadía de su afirmación. Sí, las benditas redes sociales.

REMATE

El ahora famoso ratero de la combi fue identificado como Raúl "N". Tiene 25 años de edad; trabajó como chofer de transporte público y guardia se seguridad. Hubo falsos rumores sobre su muerte a raíz de la golpiza. La Comisión Nacional de Derechos Humanos negó que esté buscando a los pasajeros que le pegaron en la línea de Texcoco.

