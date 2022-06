La transición, ¿será tersa?

En Hidalgo se vivió un proceso electoral sin sobresaltos y con un resultado sin sorpresas, tal cual lo pronosticaron las encuestas, con una votación de dos a uno a favor de Julio Menchaca, sobre su más cercana competidora, Carolina Viggiano.

Desde hace meses se vislumbraba que el estado estaba cerca de lograr una alternancia política por primera vez en su historia y romper con 93 años de gobiernos emanados del PRI. En campaña el tricolor vivió sus últimos destellos con la esperanza de lograr una victoria que, en el fondo (tal vez no tanto), sabían que no se lograría; sus aliados, el PAN y el PRD, no aportaron mucho

La votación holgada a favor del hoy gobernador electo, permitió el desarrollo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), por parte del IEEH, sin ningún problema y, al igual que el conteo rápido del INE, concluyeron en tiempo récord. Apenas a unos minutos de cerrar las casillas las encuestas de salida ya tenían un ganador.

Lo mismo ocurrió con el cómputo distrital y estatal, que fueron de mero trámite, y la declaración de validez de las elecciones, junto con la entrega de la constancia de mayoría, que se dio el domingo pasado. Con ello quedaron atrás las campañas, los candidatos, los dimes y diretes y comienza un proceso de transición, que, al menos por ahora, parece que será terso.

Menchaca Salazar está por designar a su equipo que se encargará de recibir la administración estatal, de ahí nos daremos una idea sobre quiénes podrían integrar su gabinete, aunque nada es seguro, pues cabe recordar que hace seis años Omar Fayad eligió al empresario Juan Carlos Martínez como el encargado de la transición y muchos ya los colocaban como secretario de Finanzas o Desarrollo Económico; a la postre no formó parte del gabinete.

Aunque se espera que quienes acompañaron a Julio Menchaca de manera cercana, a lo largo de los últimos años y meses, se mantengan en su equipo una vez que rinda protesta como gobernador, el próximo 5 de septiembre.

Como alguna vez lo dijo el excoordinador de campaña Natividad Castrejón, ¿se llevarán una sorpresa aquellos que se sumaron al proyecto por conveniencia o en busca de un hueso?

EL SALDO DE LA ELECCIÓN

La victoria de la candidatura común de Juntos Hacemos Historia (Morena-PT-Panalh) no solo rompió con la hegemonía priista en Hidalgo y uno de los pocos bastiones que aún mantenía el Revolucionario Institucional, también dejó sendas heridas en otros partidos, incluso hasta uno de sus aliados no salió bien librado.

Tras el cómputo final del IEEH, se confirmó que el PRD, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no alcanzaron la votación mínima del 3 por ciento para obtener financiamiento público local para el siguiente año. En el caso del PVEM y del PT ya están acostumbrados, pues este año tampoco cuentan con prerrogativas y así se mantendrán.

El llamado sol azteca obtuvo 23 mil 741 votos, el 2.28 por ciento del total; el Verde logró apenas 12 mil 205 sufragios, 1.17 por ciento, y el PT consiguió 25 mil 28, es decir, el 2.43 por ciento. En total se registraron un millón 39 mil 602 votos válidos.

En el caso de Acción Nacional, aunque mantendrá el recurso público que reparte el órgano electoral local, con una votación superior al 5 por ciento, en realidad es el organismo político que más votos perdió entre los comicios de 2021 y 2022, ya que de 86 mil 414 pasó a 57 mil 569, es decir, 28 mil 845 sufragios menos en los comicios del 5 de junio.

EXTRA

La imagen del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, resultó más perjudicial que benéfica para la excandidata Viggiano Austria, con todos los escándalos que lo persiguen y ahora empeñado en mantenerse en la presidencia de tricolor, pese a los resultados; aunque también ella es parte de esa dirigencia.

