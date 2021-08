La mayor parte de la humanidad está predispuesta a la sumisión. Gente inconsciente, completamente administrada. Quien ha entendido, ha entendido, no necesita consejos. Quien no ha entendido nunca entenderá. No culpo a estas personas porque están estructuradas para vivir.

¿Qué significa simplemente vivir? Comer, beber, respirar, dar a luz, trabajar, mirar televisión, comer pizza los sábados por la noche, ir al juego, al futbol... su mundo termina ahí. No puedo percibir nada más.

En cambio, hay un grupo muy pequeño de seres humanos que son "defectos de fabricación": han escapado al control de calidad de la línea de producción. Son pocos, son herejes, son guerreros.

La anterior frase es de Carlos Castañeda, autor del libro "Las Enseñanzas de Don Juan", una obra que transmite conocimiento poco ortodoxo (para algunos, raya la ficción) pero que en la práctica va más allá de las anécdotas.

Y hoy, entre tanto caos y miedo a la fragilidad humana por un bicho que se ha incrustado afanosamente, principalmente, en la psique colectiva, es importante RESCATARNOS de esa sumisión que nos ha limitado mental (para que no puedas cuestionar), emocional (para que no puedas sentir) y físicamente (para que tu vehículo-cuerpo no sea poderoso).

En el adoctrinar religioso, social y educativo se transmite esa sumisión disfrazada de reglas sociales o culturales. De un año para acá, he visto esa sumisión en gran parte de la humanidad, corroída por el miedo a su fragilidad y a la misma muerte; esa cárcel impuesta en las agendas mundiales ha impedido que cuestionemos o si quiera concibamos otras realidades, aceptando "lo que hay".

Nosotros creamos a todos los dictadores del mundo, porque necesitamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer. Existe una razón muy sutil para ello: cuando alguien te dice lo que tienes que hacer, no es tuya la responsabilidad de que ´si está bien o está mal´.

Eso te libra de toda responsabilidad, no tienes que pensar en ello ni preocuparte, pues aceptas. Por ejemplo, hoy con esto de las vacunas, pocos saben que hay más opciones. Lo ignoran, quizá por pereza, pues no conciben más que el trillado y monótono discurso gubernamental.

El autocuidado y autoconocimiento del su cuerpo, mente y espíritu es responsabilidad de cada uno, pero se vive hipnotizado por el temor (que hoy se está difundiendo de una forma muy voraz) y se alimentan de chatarra que te ofrecen en las tiendas y la televisión.

Y se ponen miles de pretextos, se van con lo fácil, lo que dicen "los expertos" aunque hay que recordar que tras de ellos hay un gobernante, un político, un ente que lo que busca es la sumisión de un pueblo.

Fortalecer o mejorar tu salud no depende de una vacuna o un medicamento. Depende de ti, de los alimentos que le das a tu cuerpo, mente y espíritu; del ejercicio (movimiento); del autoconocimiento...

¿Te has percatado que el discurso del gobierno se enfoca solo en: vacúnate, quédate en casa, usa mascarilla, si te cuidas tú, nos cuidamos todos? Nunca van a decirte: "si tienes enfermedades de morbilidad, hazte responsable... come estos alimentos, cultiva tal habito, toma el sol, camina descalzo en la tierra, habla con alguien de lo que te agobia...

La razón está en que nadie quiere responsabilidades, pero, en el momento en el que pierdes tu responsabilidad (piensas que es una carga y el otro la acepta) también PIERDES TU INDIVIDUALIDAD y también, PIERDES TU LIBERTAD.

En cuanto descargas tu responsabilidad sobre otro se disuelve tu identidad. Por supuesto, nadie te echa la culpa si algo se tuerce, pero habrás perdido tu alma.

