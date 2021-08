Inaceptable e indolente desaparecer el tipo penal de feminicidio

Diariamente asesinan a 10 mujeres por motivos de género en el país, millones de niñas, adolescentes y mujeres estamos expuestas ante la violencia que atenta contra nuestra vida, libertad y dignidad. Y lo único que se les ocurre a las instituciones que debieran procurar nuestra seguridad, es desaparecer el delito de feminicidio para acreditar el asesinato de mujeres de manera más “fácil”. ¡Vaya Estado que se supone debería atender tan horroroso fenómeno en México!

Se les olvida el dolor y la lucha interminable de las víctimas y familiares en nuestro país; se les olvida los años de exigencia para que esta violencia, que nos mata todos los días, fuera nombrada (si es que llega a ser reconocida); se les olvidan los 5 años (y los que han venido después) de exigencia que tuvo que pasar la compañera Irinea Buendía contra ministerios públicos, policías y jueces corruptos para que el feminicidio de Mariana Lima se investigara como tal; se les olvida Campo Algodonero; se les olvida Jessica, Lupita, Lesby, Isabel y muchas miles más; son indolentes ante las miles de niñas y niños que se han quedado sin madre en México.

Inaceptable, indolente e inepto sería invisibilizar la lucha de miles de mujeres en el mundo y en nuestro país por la dignidad. No les pedimos, les exigimos respeto, sensibilidad, compromiso y justicia con la vida de las mujeres que ha sido arrebatada, con las madres que lloran a sus hijas, con las hijas e hijos que lloran a sus madres, con las familias que se han quedado mutiladas por la violencia feminicida en el territorio mexicano.

Como lo menciona por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), del cual orgullosamente soy parte, justicia sería que se incluya el delito penal de feminicidio de manera autónoma y con razones de género objetivas en el Código Penal Nacional Único, garantizar la participación de familiares, defensoras de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que han tenido que especializarse para atender la violencia feminicida ante un Estado omiso; justicia sería que se deje de invisibilizar, que se actualicen y homologuen los protocolos de investigación del delito de feminicidio (en algunos estados, incluyendo Hidalgo, ya se realiza por iniciativa de la sociedad civil organizada y por la voluntad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo), con base en los estándares nacionales e internacionales en la materia; que se inicien investigaciones y se sancionen a las y los servidores públicos encargados de las investigaciones de feminicidio, que por sus acciones y omisiones obstaculicen el acceso a la justicia de las víctimas.

¡No, no y no! No aceptaremos tan grave retroceso para los derechos de niñas, adolescentes y mujeres. Les exigimos que cumplan con sus responsabilidades, que nos garanticen seguridad y acceso a la justicia, les exigimos caminar libremente sin temor a que nuestra vida sea arrebatada, nuestros cuerpos violados, torturados, mutilados y arrojados como basura.

¡Justicia sería ya no vivir con miedo!

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.