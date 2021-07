Hola de nuevo. Estoy de regreso después de una pausita que tomé (no más duró nueve meses); solté ´el papel y la pluma´ para darme tiempo y espacio, relajar el canal creativo y vivir experiencias nuevas y hermosas que llevaré siempre en mi memoria y corazón.

Pero ya estoy de regreso. Para quien no me conoce, no soy nadie en especial, pero me gusta desmenuzar en letras ideas, vivencias y entendimiento "pocos ortodoxos" que muchas veces van "contra corriente" o "desafían" los sistemas establecido de esta realidad:

Nos hacen pensar que somos libres, cuando en realidad, desde pequeños, nos enseñan a ser esclavos de sistemas que se proyectan a través de la mente. Desde ahí, nos "drenan energéticamente", pues nos utilizan de combustible para mantener una Matrix cuyo propósito es procurar que la gente siga dormida y manipulada por el miedo y la ignorancia de su verdadera esencia.

Me llamo José Antonio Alcaraz Suárez, nací en la Ciudad de México y por destino llegué a Hidalgo, ahí estudié periodismo. A lo largo de mis 36 años de vida he experimentado un chingo de cosas que me han colapsado interna y externamente, pero también me han despertado y desapendejado.

Todas esas experiencias me encaminaron a un proceso de autodescubrimiento de mi propia luz y de mi sombra. También, soy artesano. Tejo MANDALAS con palitos de madera y estambre de colores y doy TERAPIAS de relajación. Me declaro un "Totoro moderno" que le gusta juntar semillas y echarlas en un pedazo de tierra para ver qué pasa; amo andar en bicicleta, correr y caminar en la naturaleza o en pueblitos mágicos.

ADVERTENCIA

Antes de que empiece semana tras semana a compartir de nuevo estas ideas que traigo en la cabeza y en el corazón, quiero decirte dos cosas IMPORTANTES: 1) Abre tu mente y lee como si fueras un principiante, haciendo a un lado lo que sabes, o lo que crees saber, para tomar en cuenta otro punto de vista. 2) Esto no es dogmático, si las ideas, reflexiones o sugerencias te sirven, tómalas. Si no, deséchalas, no pasa nada.

No busco que me crean, ni mucho menos seguidores. Solo que se cuestionen, pues en estos tiempos, sobre todo de PANDEMIA, se ha puesto en evidencia el bajísimo interés de cuestionar lo que te venden en los medios de comunicación y los gobiernos.

Esta columna Semillas Estelares inició en 2012 en la Revista Énfasis; posteriormente, continuó en el diario AM Hidalgo; hoy la retomo en La Silla Rota Hidalgo, mi casa editorial, y saldrá publicada todos los viernes (como era la costumbre).

Como Semillas Estelares, seguimos mirando hacia las estrellas... pero a las estrellas de nuestro interior.

GRACIAS

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.