¿Cuáles son las formas?

Mientras me transportaba a la oficina estuve pensando qué escribir en el marco del #25N, “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia en Contra de las Mujeres”, lo pensaba mientras escuchaba los discursos y exigencias de madres y familiares de víctimas de la violencia feminicida en nuestro país que se dieron cita en Palacio Nacional, para entregar más de 18 mil firmas exigiendo un ¡Alto a los feminicidios!

Y entre digna rabia y lágrimas me recordaron que las madres de las víctimas de la violencia de género son el vivo ejemplo de la resistencia en este país que se cae a pedazos, que se encuentra mutilado, un país donde desaparecen personas, niñas, adolescentes y mujeres, donde se siembran cuerpos, donde las familias se han unido para cavar metro a metro de tierra y encontrar los cuerpos; las partes de personas, los sueños y metas de miles de personas que nos fueron arrebatadas.

Y les pregunto a quiénes no les importa, no les duele, no exigen, más bien señalan y criminalizan a quienes decimos ¡Basta! ¿Cómo hacen para que la violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres no les duela? ¿Qué se toman para que otras vidas no importen porque no son de sus familiares? ¿Cómo se atreven a criticar las formas, en un país donde no se accede a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño, donde las madres lloran y gritan exigiendo justicia por sus hijas? ¿Cómo pueden ser tan indolentes en un país donde diariamente más de 10 mujeres son asesinadas y más de 10 hombres se convierten en asesinos?

Y a las autoridades, les digo que puedo entender las condiciones en las que muchos trabajan, sin embargo, no alcanzo a comprender cómo pueden ser tan indolentes, cómo pueden revictimizar a quienes ya han vivido un calvario: a las víctimas.

No me alcanzan las palabras para pedirles, exigirles que hagan su trabajo, que acerquen la justicia a tantas familias que siguen siendo destrozadas todos los días.

Y por último, les pregunto a todas y todos, sino son las formas, entonces díganme ¿cuáles son las formas?. Las formas para que este sufrimiento se detenga, para que la verdad llegue a la memoria de las niñas, adolescentes y mujeres asesinadas y a sus familias que a diario luchan por la libertad y la justicia.

