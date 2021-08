Creando realidades desde los medios de comunicación | Parte 3

Antes de continuar con esta tercera y última parte, es importante resaltar esto: estamos en una guerra invisible a los ojos humanos. Se está ganando, estamos despertando de ese mal sueño llamado VIDA: "El que sabe, sabe que sabe y se relaja", así que a relajarnos.

Para crear lo que estamos viviendo, por ejemplo, la pandemia, hay una materia prima que se llama MENTE. Y bajo esa premisa, creí que, para erradicar problemas sociales como la violencia, la corrupción, la injusticia y el narcotráfico, y restar fuerza a los entes, gobernantes y políticos que han abusado de la humanidad, era NO HABLAR DE ELLOS, es decir, ignorarlos.

Resulta paradójico, pues, como periodista sugiero "no leer, no ver y no escuchar noticias", pues de ahí derivan muchas creaciones colectivas, esto no va a terminar, pues hay muchas personas aún conectadas con el sistema que lo hacen suyo y hasta lo defienden a capa y espada.

Pese a que los ´Mass Media´ están siendo superados por las redes sociales, continúan en la cúspide oficial, pues son el BASTIÓN de lo que quieren esas entidades que se replique en la realidad colectiva.

Una vez pensé en cambiar de profesión. Sin embargo, al tiempo entendí que todo esto es un juego, un mal sueño y no fue precisamente a través de la mente racional que aterricé esto que llamo ENTENDIMIENTO y que hoy traduzco en palabras:

"Desde tu SILENCIO interior, eleva tu consciencia por encima de los pensamientos y emociones, la cárcel reside ahí y esa misma cárcel también está ampliada en más y más dimensiones. Desarrolla el poder de tu corazón, ábrelo, es decir, siente más y piensa menos; después, reconoce lo que ocurre en esta realidad. No te pelees ni con las religiones, los sistemas políticos, gubernamentales, problemas, ni con el feminismo ni con el machismo, es tu oportunidad de LIBERTAD".

En esta realidad NO SE EVOLUCIONA, solo hay ciclos sin sentido que benefician a entes que nos ven como su alimento energético, por eso nos traen de arriba para abajo, viviendo dramas y felicidades, oxidándonos, desechándonos y reciclándonos una y otra vez.

Pero bien, estamos en este juego dual. Así que hay que jugarlo. La conciliación es parte de lo mismo: positivo y negativo crean luz; hombre y mujer traen a otro ser a esta trampa; día y noche crean la cárcel del tiempo...

ANTES CREÍA EN LA CURSI IDEA DE ABRAZAR LOS OPUESTOS

Debo de ser sincero, antes creía y le daba mi poder a esa cursi y romántica idea de TODOS SOMOS UNO, namasté y de que hay que conciliar los opuestos, así como cuando entras a un cuarto oscuro y prendes el switch, para que se una la carga negativa y positiva y se haga la luz.

"Cuando abrazas las viejas realidades, con tu consciencia, las invitas a transformarse junto a ti y junto a todos. Reza un viejo proverbio que ´a la oscuridad (inconsciencia) no se le combate, se le ilumina (con conciencia)", bueno, esto forma parte del mismo sistema y lo que se busca es liberarnos de él.

El tip de esto es DESAPRENDER. Así de simple, esos paradigmas que nos han hecho creer, esos bombazos de miedo que se han vuelto constantes con la pandemia, rituales, métodos espirituales, holísticos... a olvidar para escuchar el silencio interno.

Luego compartiré qué es el SILENCIO INTERNO y cómo llegar ahí, donde está la esencia de escénica que no fue creado por ningún Dios.

GRACIAS.

