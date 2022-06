Corridas de Toros, derramamiento de sangre y rituales de extracción energética

Hoy estoy muy contento. Celebro el fallo de un juez federal quien, hace unos días, prohibió de forma definitiva las Corridas de Toros en la Plaza México, recinto taurino más grande del mundo y embudo energético. ¿Para cuándo en Hidalgo?

Lo anterior viene a cuenta, pues, la sangre humana o animal, cuando es derramada bajo condiciones de sufrimiento, miedo y/o desesperación, desprende una sustancia energética, conocida como LUX, que afecta todo a su alrededor. Crea ambientes densos o mal vibrosos.

Esa energía que se libera sirve de alimento para razas extraterrestres, como draconianos, insectóides, cthulhu, anunnakis, liranos, arios, reptileanos, chitauris, luciferinos o grises, y entidades parasitarias (egregores).

Aunque su alimentación, también, se puede dar sin la necesidad de derramar sangre, a través de generar un colapso ambiental y de nuestros cuerpos, con acciones y conductas cotidianas (como las corridas de toros), alimentos chatarra, alcohol, drogas, cigarros, entre otros.

¿POR QUÉ PASA ESTO?

Antes de entrar en el tema de las Corridas de Toros, quiero recordarte que el cuerpo humano es un vehículo ENERGÉTICO adaptable a la situación o escalas de frecuencia, todo esto en función de nuestros estados de ánimo, pues, somos seres dimensionales.

Es decir, somos portales dimensionales energéticos y podemos atraer o repeler situaciones, experiencias o seres con la simple energía que portamos, aunque, eso depende de cómo vibramos.

Si no cuidamos ´cómo vibramos´ podemos abrir nuestra puerta a "vecinos indeseables", que podrían enquistarse en nuestro cuerpo físico, mental, emocional o energético causando problemas de salud y vivenciales. Estos seres necesitan apoderarse de la energía, pues son zánganos.

¿QUÉ PASA CON LOS "ANIMALES"?

Entrecomillo la palabra "animales" ya que estos grandiosos seres no son inferiores. Por el contrario, son portadores de energía femenina, esa misma que produce el planeta Tierra (son los verdaderos hijos de Gaia) y la cual, estas entidades buscan reducir.

Para ello propician matanzas de muchos animalitos, que son grandes maestros para la humanidad (imposible entenderlo desde la mente). En este caso, los Toros de Lidia emiten una vibración pura a través de sus cornamentas (así como todos los animalitos con estas características), son PILARES ENERGÉTICOS que, estas entidades, buscan reducir para los fines antes mencionados. Me ha tocado ver y sentir, con los ojos del corazón o tercer ojo, esas vibraciones (sí, suena loco).

LAS CORRIDAS DE TOROS

La fiesta brava no es ni un DEPORTE mucho menos un ARTE, aunque, así nos lo han hecho creer. En realidad es un ritual milenario, utilizado en diferentes épocas por estos seres, en el que asesinan a un ser vivo y con el alardeo de los asistentes, quienes a través la estimulación, potencializan el Lux, como en el Coliseo Romano.

¿Has visto esos círculos utilizados para hacer rituales satánicos o invocaciones de entidades, en el que se dibuja un pentagrama y se derrama sangre, principalmente, con el sacrificio de una gallina o un o un gato?

El ruedo de una plaza de toros es un potencializador para abrir portales. Lo mismo son las arenas o coliseos. El objetivo va más allá de entretener a la gente. Ahí se da todo tipo de extracción y enquistación de estas entidades en las personas.

¿TE PARECE LOCO?

Mi objetivo con compartirte esta información no es ofenderte ni criticar si a ti te gustan esos espectáculos. Lo que más respeto es el proceso y libre albedrio de los demás. Tú decides que pensar, pero sobre todo, qué sentir.

A mí no me gustan las Corridas de Toros. Hace unos años, entré a una en la Plaza Vicente Segura en Pachuca, en la que no pude permanecer ni cinco minutos, tuve una sensación de asco y angustia, se me revolvió el estómago así como cuando vi por primera vez a una persona que acababan de asesinar de un tiro en la cabeza.

CONTINUARÁ...

jgp

