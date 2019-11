Ola Celeste se deslinda de la toma del Congreso

Organizaciones sociales que integran la Ola Celeste se deslindaron de la toma de la Sala de Plenos del Congreso de Hidalgo ayer al mediodía.

En un comunicado, el Frente Nacional por la Familia Hidalgo, Ciudadanos Hidalguenses, Abrazados por la vida, Unión Nacional de Padres de Familia Hidalgo y el Consejo Interreligioso del Estado de Hidalgo, señalaron que el trabajo de años que llevan realizando estas instituciones se ha caracterizado por el diálogo, cordialidad e intercambio de argumentos de forma respetuosa.

Asimismo, mencionaron que están convencidos que la vía del diálogo y el respeto a las instituciones es radicalmente el mejor camino.

Nos congratulamos en que sean más los hidalguenses que se sumen a la lucha por defender las dos vidas en nuestro estado, porque sabemos que Hidalgo dice sí a la vida y es provida, pero también estamos convencidos".

"Por tal motivo continuaremos trabajando con nuestros representantes y encargados de recoger nuestras necesidades para llevarlas al centro de la vida pública, por un mejor Hidalgo en donde se respete a la Familia, las Libertades y la VIDA en todas sus etapas".

De acuerdo con la Ola Celeste, sin respeto a la vida no habrá paz, sin cuidado a la familia no habrá desarrollo, si en nuestro estado no hay paz y desarrollo, no habrá libertad y futuro digno.





