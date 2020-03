Ofrece Morena cancha pareja para candidaturas en Hidalgo, hasta para Grupo Universidad

Dirigentes locales de Morena en Hidalgo y representantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido analizan la convocatoria para definir las 84 candidaturas locales rumbo a la elección del 7 de junio, para renovar las alcaldías del estado.

Así lo explicó el Secretario Estatal de Organización de Morena en Hidalgo, Luis Cadena García, quien aclaró que el Comité Ejecutivo Nacional es el que va a tener la última palabra sobre los procesos electorales para definir los candidatos en Hidalgo.

El secretario de Cooperativismo, Economía y Movimientos Sociales del CEN de Morena, Felipe Rodríguez, dijo que la reunión fue para analizar candidaturas que den cumplimiento de cuotas de género y definir los municipios donde habrá coalición electoral, ya que el plazo para hacer alianzas ya venció.

Consultado por La Silla Rota, descartó alguna coalición con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero sí lo harán con quienes fueron aliados de Morena en 2018, los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México.

Cuestionado sobre si el llamado Grupo Universidad, ligado al ex rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Gerardo Sosa Castelán -que ha sido acusado de ser un cacique e incluso encabezar al grupo La Sosa Nostra- podría tener candidaturas, dijo que sí, en la modalidad de candidatura externa.

"Eso sería en una candidatura externa, ya que el Grupo Universidad no es un partido", aclaró.

Abundó sobre el tema de candidaturas externas y comentó que para definirlas se tomará en cuenta a grupos de la sociedad civil y organizaciones campesinas y obreras que tengan un perfil "progresista" y de izquierda.

En ese sentido no descartó a ningún grupo y la única condición para ser tomados en cuenta es que no tengan "negativos", que no estén ligados a corrupción y además se identifiquen con Morena.

-¿Podría ser candidato alguien allegado a Gerardo Sosa Castelán o él mismo?

-Si no traen negativos se valorará, pero si traen aunque sean hijos del gobernador, del mejor diputado, senador, si traen negativos pues no", reiteró.

Por su parte Cadena explicó que la posibilidad de una alianza electoral ya pasó, y el tema que se vence el 19 de marzo es el de las candidaturas comunes.

"Yo espero que ahorita podamos emitir nuestra opinión, como Secretario de organización y teniendo constante contacto con los municipios consideramos que si se da en candidaturas comunes, sea en municipios donde no se genere controversia y que podamos hacer una fuerza contundente con otras fuerzas políticas, en algunos otros municipios que se permitan y podamos sacar al partido que se encuentra en el gobierno en este momento, es el PRI".

A la reunión sostenida en el hotel Lisboa, en la colonia Roma, acudió por la mañana el dirigente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien les pidió a sus compañeros hidalguenses mantener la unidad.

De acuerdo con una fuente presente en la reunión, dos legisladores ligados al Grupo Universidad participaron en el encuentro, uno de ellos fue Ricardo Baptista, coordinador del grupo legislativo de Morena en el Congreso local.

Este 5 de marzo el CEN analizará y en su caso dará el visto bueno a los lineamientos y propuestas para definir las candidaturas de Morena en Hidalgo y el 6 y 7 serían las inscripciones de los interesados.





