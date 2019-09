Noemí, el rostro de la violencia feminicida en Tizayuca

El 23 de agosto Noemí salió de su casa en Tizayuca y no regresó. (LSR)

PACHUCA.- A Noemí Haydee Hernández le arrebataron la oportunidad de terminar sus estudios profesionales en Derecho, pues la joven que tenía apenas 19 de años de edad fue víctima de la violencia en contra de las mujeres que azota a México e Hidalgo. Ahora su muerte es investigada como presunto feminicidio.

El 23 de agosto la joven salió de su casa en Tizayuca y no regresó. Fue encontrada sin vida al día siguiente debajo de un puente en la autopista Arco Norte, a la altura de Tolcayuca.

Hasta el momento las autoridades no han informado sobre la detención de alguna persona que esté involucrada en el posible feminicidio.

La madre de Noemí, Ana, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) no dejar impune el asesinato de su hija y dar con el o los culpables.

"Que no se quede aislado como muchos casos. Que den con los culpables porque no nada más es mi hija, son varias y no queremos que sean más", mencionó la consanguínea de la víctima, en entrevista con LSR Hidalgo.

Haydee Hernández era hija única y estudiaba la licenciatura en Derecho en una universidad del Estado de México, entidad que colinda con Tizayuca.

Ana es madre soltera, y ahora pide a las madres y padres en Hidalgo cuidar a sus hijos. Dice que en ocasiones las autoridades las culpan por no enseñarles valores, pero ella refuta que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia tienen también que ver en la prevención de los delitos.

INVESTIGACIONES POR FEMINICIDIO

De acuerdo con información sobre violencia contra las mujeres, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), con corte al 31 de julio de este año, la PGJEH ha iniciado 12 carpetas de investigación por presunto feminicidio en la entidad.

Lo cual coloca a Hidalgo entre los 16 estados con más casos de muertes violentas en contra de mujeres por razones de género y en la posición 12 de las entidades con la mayor tasa de este delito por cada 100 mil féminas.

Además, tres municipios hidalguenses se encuentran dentro de la lista de los 100 a nivel nacional con más feminicidios: Acatlán, Tizayuca y Tula de Allende, con dos casos cada uno.

Por la muerte de Noemí Haydee la PGJEH activó el protocolo de feminicidio. De no registrarse otro delito de los otros dos municipios, Tizayuca sería la demarcación dentro del territorio hidalguense con más feminicidios en lo que va del año.

De acuerdo con la directora ejecutiva de Servicios de Inclusión Integral y Derechos Humanos A.C. (Seiinac), Diana Avilés, en el estado hay registro de 42 muertes violentas de mujeres en lo que va del año.

El 31 de agosto, una semana después de la muerte de esta joven, decenas de familias y ciudadanos salieron a las calles de Tizayuca para marchar y exigir que se active la alerta de género en el municipio y en el estado y que se denuncie a las autoridades municipales por no cumplir con los protocolos de actuación en casos de violencia de género y feminicidios.

En el contingente de familiares y amigos de víctimas, también había quienes pedían la aparición con vida de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.

OTRO DESAPARECIDO

Uno de los casos fue el de la familia de Javier Martínez, quien desapareció el pasado 7 de marzo después de salir a dejar un pedido de barbacoa a Zumpango en compañía de su patrón.

Solo el vehículo en el que viajaban y el cuerpo sin vida de su jefe fueron encontrados por las autoridades en el municipio de Tonanitla, dentro de la región de Zumpango, Estado de México.

Alicia Pérez Segura, suegra de Javier, platicó a LSR Hidalgo que la carpeta de investigación se inició en Zumpango y que cada que se acercan a las autoridades les indican que no hay avances en las indagatorias y que en cuanto tengan algo nuevo les harán llegar la información.

Cuenta que se acercó al alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, pero que el funcionario le dijo que no podía hacer nada. También intentó comunicarse con la diputada por ese distrito, Susana Araceli Ángeles Quezada, pero asegura que ni si quiera le contestó.

Con sus recursos han buscado a su familiar en los servicios forenses de Pachuca, Barrientos, Texcoco, Toluca y la Ciudad de México. Esperan encontrarlo aún con vida y a las autoridades les exigen lo mismo.

Gracias a dios no está (en los servicios forenses), pero ha sido con nuestros recursos y con lo que tenemos (la búsqueda). Pedimos encontrarlo vivo", dijo.

CONGRESO ENVIARÁ UN EXHORTO

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Hidalgo, Areli Rubí Miranda Ayala, informó que subirá un exhorto donde se buscará que el Director de Seguridad Pública de Tizayuca, Miguel Ángel Sánchez Lugo, sea destituido, por las declaraciones "misóginas y machistas" que se leyeron en redes sociales para justificar la muerte de Noemí Hernández.

Desafortunadamente las autoridades municipales fueron omisas en el tema, cabe mencionar que la Dirección de Seguridad Pública de Tizayuca publicó en redes sociales la justificación de la muerte de la joven, lo que es algo muy desafortunado; ya que se usaron comentarios misóginos y machistas", indicó la legisladora en un comunicado.

El grupo legislativo de Morena también reprochó la inacción del Alcalde de Tizayuca, Gabriel García Rojas, "debido a la omisión, negligencia y actitud misógina en el caso del feminicidio de la joven Noemí H."

