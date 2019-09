Niños que trabajan en cruceros otorgan datos falsos al DIFH

PACHUCA.– Los infantes que laboran en cruceros o semáforos de Hidalgo y que son detectados por personal de dependencias gubernamentales, proporcionan datos falsos como el lugar donde habitan, por lo que no es posible concluir el protocolo de actuación para atender dicha problemática, indicó, María de los Ángeles Eguiluz Tapia, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPSH) del estado.

En el primer semestre de 2019, se presentó el "Protocolo de Intervención Interinstitucional, Trabajo Infantil en Semáforos y Cruceros", para proteger la integridad de los infantes e inspeccionar las causas de su participación en el ámbito laboral.

Hasta el momento, Eguiluz Tapia enunció que el protocolo se ha activado más de 50 veces, tras recibir llamadas que alertan sobre infantes laborando en algún crucero; por lo que acuden unidades de primer contacto como los DIF municipales, así como personal de la Comisión de Derechos Humanos (CDHEH) del estado y elementos de Seguridad Pública, toda vez que detrás del trabajo infantil podría existir la comisión de un ilícito.

Dicho procedimiento forma parte de la primera fase que consiste en la detección e intervención de los infantes, ya que, aunque el DIF no se los lleva, realiza un trabajo de sensibilización para corroborar el estatus del menor; es decir, si tiene padres o va acompañado por alguien.

No obstante, Eguiluz Tapia puntualizó que en esta parte del procedimiento los menores cuando no lograron moverse de lugar, proporcionan datos falsos al personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia como el domicilio, ya que cuando asiste una trabajadora social o el DIF, no habitan en el lugar que enunciaron.

"Muchos (infantes) de los que nosotros hemos identificado nos dan datos falsos, al momento que van los del DIF les dicen: oye queremos hacerte la visita para ver si tus papás necesitan algún trabajo, o si tú vas a la escuela, ver si te podemos dar una beca, -aunque- generalmente ya no podemos pasar a esta segunda etapa porque nos dan datos falsos", dijo.

Este protocolo de trabajo infantil consta de tres fases, la ya enunciada y dos más que consisten en dar seguimiento y evaluar a los cuidadores de los infantes que laboran; sin embargo, la secretaria de Trabajo puntualizó que de los 50 casos activado en lo que va del año, ninguno ha llegado las últimas dos etapas.

emh