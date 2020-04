Nicolás Flores: azotó incendio a municipio con alta marginación

PACHUCA.- El incendio que obligó al desalojo de ciudadanos de tres comunidades y que quitó el techo a 60 familias azotó uno de los municipios con más alta marginación, Nicolás Flores, de acuerdo con Índice anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017.

El documento elaborado por la Sedesol –hoy Secretaría del Bienestar – señala la necesidad de encaminar esfuerzos por las carencias por acceso al agua entubada en la vivienda, servicio de drenaje y carencia rezago educativo.

El informe revela que todavía 5.26 por ciento de hogares no disponían de energía eléctrica, a 26.8 les faltaba el dren sanitario, 23.1 no tenía sistema de abastecimiento de recurso hídrico y 11.46 no contaba con un excusado.

De acuerdo con el estudio, 53.68 por ciento, es decir, cinco de cada diez personas no concluyó la educación de nivel básico y 13 de cada cien son analfabetas.

En el tema educativo, el municipio se ubica por encima de la media estatal de 35.71. Aún 5.3 por ciento de las casas contaba con piso de tierra, proporción mayor que la media de Hidalgo, con 3.28, menciona el índice.

