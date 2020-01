Multa TEEH a Mineral de la Reforma por no entregar documentación

PACHUCA.- El Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) multó a la Oficialía Mayor del municipio de Mineral de la Reforma por no proporcionarle información, la cual solicitó desde diciembre del año pasado a fin de resolver un juicio que interpuso el alcalde panista Raúl Camacho Baños.

En la sesión de este 14 de enero, el Tribunal evocó que el ayuntamiento deberá pagar una multa de 10 Unidades de Medida de Actualización (UMA), lo que significa una erogación por 844 pesos, toda vez que el valor de UMA hasta antes del 1 de febrero de 2020 es de 84 pesos con 49 centavos.

De acuerdo con el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez, será el TEEH quien ejecute la multa a través de un oficio girado al ayuntamiento, erogación que la Reforma tendrá que subsanar en un plazo de 20 días.

Lee más en LSR Hidalgo: Patiño Cardona pide cerrar espacios a "chapulines" en Morena

El magistrado abundó que la multa derivó del juicio que promovió el alcalde Raúl Camacho ante el Tribunal Electoral de Hidalgo, luego de que, en noviembre de 2019, durante una sesión de Cabildo los asambleístas de la Reforma aprobaron que el despido de trabajadores debería consensuarse con la Comisión permanente de derechos humanos de la asamblea municipal.

Sin embargo, el ayuntamiento no entregó la documentación que el Tribunal le solicitó hasta apenas el pasado 11 de enero de 2020, cuando el asunto ya había sobreseído.

La multa fue "por no hacernos llegar los requerimientos que les hicimos. La ley orgánica dice que el oficial mayor debe tener bajo su resguardo las actas de asambleas, pero (el ayuntamiento) decía que no tenía las actas y por eso nos tardamos tanto en resolver, porque no teníamos elementos", concluyó el magistrado.

IN EFECTOS IMPUGNACIÓN DE CAMACHO

El alcalde Raúl Camacho se inconformó por un punto de acuerdo aprobado en una sesión extraordinaria del ayuntamiento que data de noviembre del año pasado, por lo que promovió un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, asentado en el expediente TEEH-JDC-149/2019, el cual quedó sin efectos.

En dicho recurso, que interpuso en el Tribunal Electoral, señaló como autoridades responsables a las dos sindicas y 11 regidores que conforman el Cabildo, quienes votaron a favor de que la destitución de algún colaborador del ayuntamiento tenía que ser avalada por Comisión permanente de derechos humanos de la misma alcaldía.

Para resolver, el TEEH le pidió al oficial mayor de Mineral de la Reforma, José Antonio Cuevas Durán, emitir información al respecto, pero al no hacerlo se le fijó la multa ya referida.

Fue hasta el 11 de enero de 2020 cuando la alcaldía entregó al Tribunal un acta de Cabildo, en donde el ayuntamiento de la Reforma acordó de nueva cuenta revocar el acuerdo respecto a la remoción de cargos, por lo que del juicio que promovió Raúl Camacho se quedó sin efectos.













emh