Muere menor de edad, tras ser herido en una riña en Ixmiquilpan

PACHUCA.- Un menor de edad perdió la vida luego de ser lesionado con un arma blanca durante una presunta riña en Ixmiquilpan, de acuerdo con el reporte policiaco.

En la comunidad de El Nogal, municipio de Ixmiquilpan, se registró una pelea la noche del viernes; en la cual resultó herido una persona menor de edad.

El lesionado fue trasladado por un familiar al centro de salud del municipio de El Cardonal en un vehículo particular, sin embargo, ya no contaba con signos vitales, por lo que ya no pudieron hacer nada para salvarlo.

Tras hacer una revisión a su cuerpo, los médicos identificaron una herida hecha aparentemente con un arma blanca, esto a la altura del abdomen en el lado izquierdo.

El menor de edad fue identificado como K. G. G., de alrededor de 17 años de edad.

Su consanguíneo dio a conocer que las heridas fueron causadas durante una riña en la comunidad de El Nogal, agregó que el presunto responsable es habitante de la comunidad de San Clemente, municipio de Cardonal.





