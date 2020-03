Morenistas piden no negociar candidaturas con GU; Ramírez Cuéllar descarta acuerdo con Sosa

Vemos un chapulineo, no es otra cosa, son chapulines desde su inicio hacia a las elecciones 2017, colgándose de todos los que forjaron el trabajo de Morena. Y ahora no terminan de comerse una torta y ya quieren irse a comer otra. En Morena no aprobamos eso, no queremos ver en el ayuntamiento otro Charrez, ni apadrinados por el Grupo de Sosa", dijo.