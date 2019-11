Se unen para reclamar por desapariciones y homicidios

PACHUCA.- Casi mil personas marcharon por las calles de Pachuca para exigir al gobierno del estado justicia para las personas asesinadas y desaparecidas en Hidalgo; además, demandaron la activación de la alerta de género y mejorar la seguridad en un plazo de tres meses con ayuda del Centro del Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i).

Desde las 10 de la mañana, estudiantes e integrantes de colectivos se reunieron en las inmediaciones de la Prepa Uno. En el contingente se dieron cita los familiares de Sebastián Yañez Gómez, de 20 años, quien fue visto por última vez el 6 de noviembre y por quien ayer bloquearon la carretera México-Pachuca, a fin de llamar la atención de las autoridades.

Asimismo, participaron personas cercanas a Lorena Berenice Tinoco Gasparino, joven de 21 años cuyo cuerpo sin vida fue hallado el 29 de octubre en Tizayuca, tras dos días de haber sido reportada como desaparecida.

"NO HACEN NADA"

Vestidos de blanco y con pancartas en mano, los manifestantes avanzaron por la avenida Revolución para pedir la atención de los encargados de procurar justicia, como es el caso de Antonio Ramírez Parra, quien narra que su hija Juanita desapareció el 26 de junio de este año.

Según el paterfamilia, un sospechoso –pariente del hermano de la presidenta municipal de El Arena–, dice haberla dejado alrededor de las 10 de la noche en plaza Bella, proveniente de San Agustín Tlaxiaca. Pese a la insistencia, indicó, las autoridades "no hacen nada".

BÚSQUEDA EN VIDA

"No más asesinatos, no más feminicidios, somos la voz de los feminicidios", "No es por uno, es por todos" y "Fayad, escucha, tu pueblo está en la lucha", fueron algunas de las consignas que gritaron los inconformes, quienes señalaron que Hidalgo dista mucho de ser un estado seguro.

Los hijos, esposa, cuñados y suegros de Javier Martínez, un vendedor de barbacoa perdido desde el 7 de marzo en Tizayuca Hidalgo, asistieron a la movilización cargando lonas con el rostro de la víctima. Alicia Pérez compartió su caso.

Él salió de Tizayuca a dejar un pedido, encontramos el carro en Tonamitla, pero a él ya no lo encontramos. (Las autoridades) no nos han ayudado, no nos han dicho nada, solo que en cuanto tengan alguna razón ellos nos van a hablar. Estamos en el colectivo Alondras Unidas y ellas son las que nos están apoyando. Queremos que nos ayuden a encontrarlo en vida, porque en muerte, nosotros lo podemos buscar en los semefos", indicó.

2 AÑOS SIN NIOTICIAS

Para obtener ayuda y localizar a su hijo Gustavo, quien desapareció el 22 de marzo de 2007, Gregoria Ortiz se ha tenido que trasladar a la Ciudad de México porque en Hidalgo de manera reciente fueron creados la Comisión Estatal de Búsqueda y la Fiscalía Especializada en la materia.

Estamos empezando mi hijo desapareció después de salir de la Escuela Secundaria General 1., Venimos para pedirle a las autoridades que no dejen avanzar esto, carajo, no nada más nos lastima a nosotros, lastima a toda la familia, a toda la sociedad".

NO HAY COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES

Lizbeth Esparza platica que su hermano Roberto desapareció el 20 de junio en Ecatepec, Estado de México, pero es originario de Pachuca; por ello, sus consanguíneos solicitaron apoyo al Poder Ejecutivo de Hidalgo, pero éste respondió que es competencia del gobierno vecino.

"Se han pegado pancartas, se han distribuido volantes, pero no hemos recibido el apoyo del Ministerio Público, incluso ya se pidió el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se pidió apoyo a Omar Fayad, peor nos dijeron que como no sucedió aquí, pues no podían hacer tanto", externó.

EL PLIEGO PETITORIO

1. Resultados positivos en materia de Seguridad Pública en un plazo de 3 meses sin posibilidad de prórroga, una vez realizadas mesas de trabajo con los familiares de las víctimas.

2. Protocolos efectivos de seguridad que garanticen el seguimiento inmediato de denuncias de posibles de desapariciones, mediante el uso del C5i.

3. La formulación, gestión, seguimiento e implementación de políticas públicas en materia de transporte seguro.

4. Estudio y activación de la alerta de género en los municipios con mayores índices de feminicidios en Hidalgo.

5. En caso de ser necesario, solicitar la intervención de la Guardia Nacional en zonas de riesgo para los hidalguenses.

6. Colocación de Cámaras de Seguridad en Sitios estratégicos.

Antes de partir, los ciudadanos firmaron el documento con las peticiones y las pegaron en las puertas del Palacio de Gobierno, junto con las pancartas e imágenes de las víctimas de asesinatos, feminicidios y desapariciones en el estado.

