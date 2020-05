Se manifiestan policías y rescatistas de Jacala por bajos sueldos

PACHUCA.- La mañana de este jueves, elementos de la Policía y Protección Civil de Jacala de Ledezma se manifestaron frente a la dirección de Seguridad Pública, ubicadas a un costado de la carretera México-Laredo, para exigir al alcalde la mejora en sus condiciones laborales.

Los rescatistas acusan malas condiciones de trabajo, además de no contar con el material necesario para atender la pandemia del covid-19 y que el ayuntamiento no ha invertido en mantenimiento de las instalaciones y vehículos de los cuerpos de auxilio y seguridad, de acuerdo con un medio local.

"El sueldo es muy bajo, no nos han dado uniforme, no nos dan gasolina para las patrullas, las instalaciones tienen puros muebles inservibles y el presidente se esconde, no lo hemos visto desde hace meses" expresaron los quejosos.

Con pancartas, los manifestantes exigen al presidente Manuel Rivera Pabello una solución "no promesas de muchas que no cumplió", se lee en un cartel.

Presidente Manuel Rivera Pabello, no te pedimos, te exigimos cumplas con el empleo del recurso de manera comprobable, específicamente distribuido durante ésta su administración, partida destinada a la seguridad pública municipal, exigimos solución real", dice otro.

Los uniformados agregaron que desde que comenzó la contingencia sanitaria, la situación es más complicada para ellos.

"Exigimos salario y condiciones justas" se lee en el parabrisas de uno de los vehículos de la Policía Municipal.









emh