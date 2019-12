Mandatan a Cuautepec presupuestar pago a delegados en 2020

PACHUCA.- Puesto que la ley confiere el estatus de servidor público a los delegados de las colonias, que fungen como autoridades auxiliares de los municipios, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) ordenó al ayuntamiento de Cuautepec de Hinojosa establecer en el Presupuesto de Egresos 2020 una partida para el pago de los mismo.

Esto, luego de que algunos ciudadanos interpusieron el recurso TEEH-JDC-147/2019 demandando a la presidencia municipal la remuneración y el pago de salarios caídos correspondientes a 2019.

En la resolución del juicio, el magistrado Manuel Alberto Cruz Martínez explicó que los sujetos tienen derecho al cobro porque son electos de manera directa, rinden protesta y desempeñan funciones relacionadas con incentivar la participación ciudadanos en las demarcaciones de su competencia.

El monto deberá fijarse de manera proporcional a sus responsabilidades, se considera que son servidores públicos auxiliares, por lo que no debe ser mayor a lo que perciben las sindicaturas y regidurías ni menor al salario mínimo vigente.

No obstante, el pleno determinó que los delegados no pueden aspirar a recuperar el salario de 2019 porque el ayuntamiento no puede erogar recursos no contemplados en el capítulo mil del Presupuesto de Egresos.

Por su parte, la magistrada María Luisa Oviedo Quezada manifestó que en caso de que no haya tiempo de someter la propuesta a la asamblea y posteriormente al Congreso local, la alcaldía deberá realizar las adecuaciones pertinentes los tres primeros meses del próximo año.

No existe certeza respecto del procedimiento que debe seguirse para la elección de los delegados y todos los derechos inherentes a su función en el caso concreto, por lo tanto, retomo los comentarios (de la Sala Toluca) para exhortar al Congreso del estado, que es una sugerencia de las instancias federales para que las legislaturas locales los regulen", expuso.





