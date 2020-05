Madres de familia de barrios pobres esperan un mes por una despensa

PACHUCA.– Madres de familia de barrios altos de Pachuca acusaron que la Sedeso ha sido omisa en responder su solicitud de entrega de despensas que gestionaron desde el pasado 8 de abril, pues a causa del confinamiento impuesto por autoridades sanitarias para evitar la propagación de covid-19, carecen de recursos económicos para alimentar a sus hijos y pagar luz, agua y gas.

Liliana Mera, delegada de la colonia La Raza y vocera de las mujeres que acudieron este martes a instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del estado, ubicadas en Centro Minero, refirió que solicitaron el apoyo alimentario 250 mujeres provenientes de La Loma, Adolfo López Mateos, La Raza, Cubitos, Palmitas y Felipe Ángeles, zonas de Pachuca consideradas con marginación moderada y alta.

La mayoría son mamás de familia, adultas mayores, que su principal fuente de ingresos es el trabajo informal, ellas están bien preocupadas y piden ser apoyadas".

La vocera de las solicitantes precisó que fue el 8 de abril cuando en las oficinas del Poder Ejecutivo ingresaron un oficio dirigido al gobernador Omar Fayad para demandar el apoyo alimenticio, petición que precisó, fue canalizada 15 días después a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de Hidalgo; sin embargo, señaló que desde ese momento no han obtenido una respuesta.

Al respecto la dependencia estatal a través de su oficina de prensa, corroboró que en abril fue recepcionada la solicitud; sin embargo, justificó que de demora en emitir una respuesta se debió a que las solicitantes ya no alcanzaron a inscribirse y formar parte del padrón "Hidalgo Te Nutre".

Asimismo, agregó que la comitiva de mujeres que acudió a la Sedeso fue atendida, aunque la dependencia puntualizó que aún evaluarán cada solicitud para ver cuántas personas son candidatas acceder a una dotación única de alimentos.

Cabe recordar que el 29 de abril el gobierno de Hidalgo anunció que se efectuaría la entrega de 30 mil paquetes alimentarios gratuitos para personas en condiciones de pobreza afectadas por la suspensión de actividades por el confinamiento del coronavirus.

SIN DINERO NO HAY COMIDA

Las mujeres coincidieron en señalar que su mayor preocupación es proveer de alimentos a sus hijos, pero dejaron de tener ingresos económicos debido a que se dedican al trabajo doméstico, venta de artesanías, de flores, alimentos, tortillas a mano, entre otras actividades económicas que no pueden ejercer debido a las restricciones de convivencia social.

María Luisa Velazco es vecina de la colonia ampliación Felipe Ángeles de Pachuca, reside aún más arriba de la Raza y del macromural de Palmitas, se dedica al empleo doméstico para mantener a sus tres hijos, pero durante la contingencia el trabajo se acortó de cinco a dos días y con ello la paga, que resulta insuficiente para proveer de comida a su familia.

Antes de la contingencia yo trabajaba toda la semana, ahora trabajo dos días, no me alcanza ni para alimentar a mis hijos, con dos días de trabajo no me alcanza para alimentarlos toda la semana, muchas mujeres pagamos renta, debemos agua, luz, debemos varios servicios y desgraciadamente ya no nos alcanza".

La madre de familia señala que nadie de gobierno se ha presentado en los barrios altos.

Vivimos en la zona más alta y por lo regular el apoyo nunca llega ahí, cuando hay elecciones entonces sí suben a los cerros y hasta te dan despensas a cada rato, pero ahora que más lo necesitamos, no, es una necesidad que tenemos todas, no sabemos cómo darles alimentos a nuestros hijos".

LAS PREOCUPACIONES DE LAS MANIFESTANTES

A continuación, se reproducen cinco opiniones de madres de familia que acudieron a peticionar ayuda para afrontar la pandemia.

"Apenas y nos alcanza para comer, nos llega muy caro el recibo de la luz, del agua, sino trabajamos por la pandemia de dónde creen que vamos a sacar, en la situación en la que estamos deberían de estar conscientes de que no todos podemos pagar".

"Para comprar una botella de cloro, de jabón para la limpieza es complicado, si compro el cloro, no compro un kilo de tortillas".

"Yo tengo un changarrito donde vendo antojitos y eso, pero la verdad se me ha bajado mucho las ventas y casi no hay, tengo que pagar renta, ya no sé si quedarme a ganar poco o cerrar, pero si cierro el señor de la renta no me va a esperar, vendamos o no, tenemos que pagar la renta".

"Hay mucha preocupación con nuestros niños, porque si no nos ataca la enfermedad va a ser el hambre, como adultos podemos aguantar, pero los niños, no".

"A las autoridades se les hace fácil decir: ´quédate en casa´; ¿y mis hijos?, nosotros no tenemos un seguro ni prestaciones, si se nos enferman, los llevamos al doctor, pero de dónde sacamos sino podemos trabajar".

sjl