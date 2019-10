Pelean Ludlow y titular de Semot por propuesta de golpe de Estado vs AMLO

PACHUCA.- Daniel Ludlow Kuri, esposo de la alcaldesa pachuqueña Yolanda Tellería Beltrán, publicó en su cuenta personal de Twitter un mensaje en el que pedía al Ejército Mexicano "dar un golpe de Estado".

El mensaje que fue colocado el 20 de octubre en respuesta a un tweet del usuario @Soy_Militar que publicó en su muro "Ha trascendido que el Secretario de la Defensa Nacional Gral. Crescencio Sandoval está "encabronadísimo" con el presidente López Obrador".

Ha trascendido que el Secretario de la Defensa Nacional Gral. Crescencio Sandoval está "encabronadísimo" con el presidente López Obrador. — Soy Militar ???? (@Soy_Militar) October 20, 2019

Dicho usuario publicó tal comentario con referencia a las declaraciones del presidente de la República Mexicana después de los hechos sucedidos el pasado 17 de octubre, cuando un comando armado atacó a la ciudad de Culiacán con el objetivo de liberar a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo.

El secretario de Movilidad y Transporte (Semot) Hidalgo, José Luis Guevara Muñoz, respondió a la publicación del militante panista que "los pachuqueños y los hidalguenses respetamos a las instituciones y el Presidente de la República lo es de todos los mexicanos. Se puede disentir pero NUNCA abrir esa puerta (sic)".

Fue entonces cuando el conyugue de Tellería Beltrán respondió que no sería el primero ni último país en aplicar el golpe de Estado, además de señalar al secretario "No peques de falsa moralina. O entiendo que tu jefe se le pone de tapete y uds hacen lo mismo. Y no se los critico (sic)".

Estimado @dludlowk, si dar golpes de Estado militares, como el que propones contra el presidente @lopezobrador_ fuera una opción válida cuando no se está de acuerdo con un gobierno, tu siguiente visita a la Casa Rule sería hasta enero cuando fueras a pagar tu predial. Abrazo!! — José Luis Guevara (@joseguevaram) October 22, 2019

El hilo de la conversación entre el panista y el priista continuó con Guevara Muñoz exponiéndole que su siguiente visita de Daniel a Casa Rule sería en enero para el pago del predial; así como Ludlow Kuri advirtiéndole a José Luis que vaya buscando "chamba" ya que este será el último gobierno priista en Hidalgo.

Sí mi pejejito y así será. Último gobierno priista en el estado. Ve buscando chamba . — Daniel Ludlow Kuri (@dludlowk) October 22, 2019

Finalizaron con una serie de chistes sobre las de producciones audiovisuales que le recomienda al otro como Game Of Trones, la Jaula de las Locas y Heidi; además de mandarse saludos.

