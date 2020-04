En la lucha vs el coronavirus: 269 mil hidalguenses sin acceso al agua

Hasta 2018, 766 mil 400 hidalguenses no tenían acceso a los servicios básicos en la vivienda. (Foto: web)

PACHUCA.- Una de las acciones claves para prevenir el contagio del covid-19 es lavarse las manos con agua y jabón; sin embargo, en Hidalgo 269 mil personas no pueden llevar a cabo esta medida de prevención debido a que no tienen acceso al servicio de agua potable.

De acuerdo con la medición de la pobreza, del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hasta 2018, 766 mil 400 hidalguenses no tenían acceso a los servicios básicos en la vivienda, de los cuales 269 mil no tienen agua en sus hogares. Además, 250 mil 300 no cuentan con drenaje.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol es una de las medidas de protección básica contra el nuevo coronavirus, pues ayuda a matar al virus, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce esta medida como vital para la lucha contra el covid-19.

"Para las personas más privilegiadas, lavarse las manos con jabón y agua limpia es un gesto sencillo. Pero para algunos grupos en todo el mundo es un lujo que no pueden permitirse.

La lucha mundial contra la pandemia tiene pocas posibilidades de éxito si la higiene personal no está al alcance de los 2 mil 200 millones de personas que no tienen acceso a servicios de agua potable en el mundo", advierten los expertos de la ONU, en un comunicado.

Ante esta situación, la organización pidió a los gobiernos que prohíban "de inmediato" los cortes de agua a quienes no pueden pagarla y que la proporcionen de manera gratuita a las personas más desfavorecidas, mientras dure la crisis.

Tanto el gobierno de Hidalgo como los municipales ordenaron, como parte de las medidas de prevención, la reconexión de todas las clausuras de tomas de agua, así como la suspensión de recargos por falta de pago y cortes.

emh