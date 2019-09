Los Tuzos pegarán el grito en La Comarca Lagunera

PACHUCA.- Luego del descanso en la liga mexicana por partidos de la Fecha FIFA, los Tuzos del Pachuca reanudan este domingo su camino por el Apertura 2019 ante los Santos Laguna, duelo de la Jornada 9.

Con un paso para el olvido, los Tuzos del Pachuca se ubican en el lugar 14 de la tabla general con un total de 8 puntos, resultado de dos partidos ganados, dos empates y cuatro derrotas, tres de ellas en casa.

Los blanquiazules ocuparon el descanso para realizar los ajustes necesarios bajo el mando del director técnico Martín Palermo.

La pregunta es: ¿les alcanzará para sumar los puntos necesarios y colarse entre los ocho invitados a la Fiesta Grande?.

TODOS LOS PUNTOS SIRVEN, DICE RODRIGO

El portero de los Tuzos, Rodrigo Rey, advirtió que utilizaron estos 15 días de receso en liga para fortalecer al equipo y mostrar una cara nueva ahora que reanudan el campeonato.

Hay que trabajar en la regularidad del equipo. Hemos tenido partidos muy buenos y que ganamos por tres o cuatro goles, y otros en los que parece otro equipo. Esas dos caras tenemos que tratar de mantener el margen entre una y otra sea y ser más regular tanto en ataque como en defensa".

En conferencia de prensa, el argentino aseguró que cada punto que se juega en las nueve jornadas restantes es vital para la escuadra blanquiazul, aunque aceptó les gustaría tener más puntos al momento, pidió dejar atrás el mal paso y concentrarse en los duelos que vienen para sumar y alcanzar un lugar en los primeros ocho de la tabla general.

Tenemos clara la meta, que es poder entrar entre los ocho primeros. Sabemos que hemos perdido puntos por un montón de cosas, pero como equipo hay cosas que corregir en esta nueva parte del torneo y tenemos que tratar que eso no pase de nuevo".

Finalmente, no quiso responsabilizar a alguien por el mal paso y aseguró que en el equipo "defienden los once y atacan los once. El futbol es eso, tratamos de que todos los que somos parte del plantel entiendan una idea para que dentro del campo de juego se haga".

Sobre el futbol mexicano dijo que es una liga competitiva donde todos los equipos están al mismo nivel y no hay rival fácil.









