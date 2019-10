Los récords Guinness de Hidalgo

PACHUCA.- Hidalgo se pone en la mira a nivel mundial con el Tenango más grande del mundo. El bordado fue presentado durante la inauguración del Primer Tianguis de Pueblos Mágicos el jueves 24 de octubre.

Para su elaboración se necesitaron las manos de mil 270 artesanos, quienes confeccionaron a lo largo de seis meses, un mapa de México sobre un lienzo de 103.76 metros cuadrados, que les valió el reconocimiento del Guinness World Records por el bordado más grande del mundo, un Tenango.

EL ALTAR DE MUERTOS MÁS GRANDE DEL MUNDO

En 2017, Hidalgo se batió otro récord Guinness con el altar de muertos más grande del mundo, con motivo de las festividades del Día de Muertos, o Xantolo.

La ofrenda midió 846.48 metros cuadrados y fue instalada en la plaza Juárez de Pachuca para deleite de los visitantes.

Para su elaboración se colocaron siete niveles que simbolizaron los siete pecados capitales. Se adornó con elementos como sal, velas, calaveras de azúcar, amaranto, chocolate, pan y flores.

Carlos Tapia Rojas, adjudicador del récord Guinness para México y Latinoamérica, entregó la certificación a las autoridades estatales, tras constatar las características de la ofrenda.

MAYOR DISTANCIA RECORRIDA DURANTE 24 HORAS EN UNA BICICLETA FIJA

El deportista hidalguense Norberto Estrada Hernández se acreditó el récord Guinness de mayor distancia recorrida durante 24 horas sin interrupción sobre una bicicleta fija.

El ciclista lo hizo a sus 44 años de edad, el 7 de agosto de 2010. Estrada Hernández falleció en 2018 por complicaciones de salud; sin embargo, los mil 381 kilómetros con 200 metros, en 23 horas con 43 minutos, que realizó Norberto sobre una bicicleta fija quedarán en la historia hidalguense.

EL PASTE MÁS GRANDE

Aunque no está registrado como récord Guiness, en octubre de este año se cocinó el paste más grande del mundo en el Real del Monte.

El paste midió cerca de 4 metros y pesó 180 kilogramos. Para su relleno se necesitaron más de 100 kilos de harina, 20 kilos de papa, 20 kilos de carne molida, 30 kilos de poro y otros ingredientes que se llevaron un tiempo de preparación de una hora y tres de cocción.

El paste fue cocinado en el marco Festival Internacional del Paste en el pueblo mágico de Hidalgo, Real del Monte.

UN MACROMURAL EN PACHUCA

Otro reconocimiento que tuvo Hidalgo a nivel mundial y no necesariamente acreedor de un récord Guiness, es el macromural que adorna las casas de la colonia Palmitas en Pachuca.

El mural se elaboró en tres etapas para cubrir con pintura un total de 40 mil metros cuadrados en 659 casas entre los cerros Palmitas y Cubitos.

El mural cuenta con ciento noventa colores, que a lo lejos simulan olas de aire, en alusión a la Bella Airosa, como se le conoce a Pachuca. Fue pintado bajo la técnica de graffiti a lo largo de quince meses. Germen Crew y los habitantes de la zona fueron los encargados de pintar.

Las imágenes y videos del macromural han dado la vuelta al mundo, pero hay dos situaciones que destacaron más, una en 2016 al ser imagen para el boletaje de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, en los billetes del Sorteo Especial No. 184.23.

El segundo, en 2017, el mural fue escenario del vídeo musical de la canción Came here for love interpretada por Sigala & Ella Eyre.





