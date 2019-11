Lorena anhelaba ser abogada; la asesinaron a la mitad de su carrera

La verdad se fue un ser maravilloso que no entiendo por qué hay tanta maldad, no hay consuelo porque perder un hijo es doloroso, pero hay veces que perdemos a los hijos por ciertas circunstancias, por enfermedad, puede haber muchas, pero por las que pasó mi hija Lorena, eso no tienen nombre (...) quiero justicia para mi hija, que encuentren a los responsables y que paguen, por quitarle la vida a un ser".