Localizan en Hidalgo a familia desaparecida en Guanajuato

??¿Sabes que hacer en caso de no localizar a una persona?



???? Te compartimos la Guía Básica de Reporte de Personas Desaparecidas y No Localizadas.



Recuerda que por Ley no tienes que esperar 72 horas, la denuncia es inmediata. ??????????????



¡Es tu Derecho! ???#CBPEH #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/KeqkMJdGi0