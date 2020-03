Llama rector a seguir denuncias por acoso incluso fuera de la UAEH

PACHUCA.- El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, llamó a la comunidad estudiantil a acercarse a la Defensoría Universitaria y dar seguimiento a las denuncias, incluso en otras instancias como la Procuraduría y el Poder Judicial.

"Yo no quiero que se quede en que corran a un maestro, ni creo que eso sea lo que quieren las mujeres, solamente, yo creo que debemos unirnos y lo que debemos de hacer es llevar hasta las últimas consecuencias a la persona, hombre o mujer que esté ejecutando este tipo de acciones para que se le aplique la ley que en derecho corresponda penal, y si se tipifica un delito, se le aplique una sanción, y van a ver ustedes si la gente va a seguir haciendo las cosas cuando se aplique al cien por ciento la legalidad".

Tras rendir su Tercer Informe de Administración de la UAEH, el abogado fue cuestionado sobre los tendederos colocados por alumnas en escuelas superiores, prepas e institutos de la casa de estudios, pero sostuvo que no ha recibido ningún pliego petitorio. Asimismo, aseguró que se sentará a dialogar únicamente con alumnas y alumnos, pues hay gente que trata de sacar "raja política" del movimiento.

"Eso también da pábulo para que muchas personas o algunas se quieran deshacer de maestros o maestras que son exigentes y que luego tienen problemas con los estudiantes. Por eso es importante que haya una investigación. A nadie nos gustaría que solamente nos acusen, el principio fundamental del derecho es que el que acusa está obligado a probar y yo tengo absoluta confianza a la defensora y en el proyecto que ella presente para fortalecer lo que la gente está pidiendo", sostuvo.

Por ello, llamó a la comunidad a acercarse con la defensora Martha Guerrero Verano, quien presentará un plan de trabajo para reforzar el área y atender los señalamientos de presunto acoso, que según el rector no son más de 30.

"Mi llamado para todas estas personas es que la defensora tiene la responsabilidad de atenderlos. M llamado no solamente es que hagan un tendedero, sino que se apersonen con la defensora (...) y que le den seguimiento a la denuncia y que después si hubiese una situación de la que se derive que un maestro renuncie, o que un maestro cause baja, que lo sigan y que lo lleven al Poder Judicial, a la Procuraduría, para que entonces se aplique la ley con todo su rigor, no se vale nada más sacar un problema y endilgarlo en otro lado", expuso.

jgp