Ley de Amnistía, para preservar vida no liberar delincuentes: Menchaca

Tiene cuestiones que mejorar, sin duda, nosotros sesionamos de manera complicada, ya estaba la fase dos de la pandemia y no pudimos meterle mano porque era regresársela a la Cámara de Diputados y no hubiera tenido los efectos que se quieren porque se estaba agravando la crisis de la pandemia. Una vez que se vuelva a la normalidad podemos hacerle mejoras. No es la primera vez que hay una ley de amnistía, la última fue con el presidente Salinas por el levantamiento de Chiapas, por una cuestión específica".