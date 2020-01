Legitimidad y resultados, debilidades del Sistema Anticorrupción: activista

No es único de Hidalgo la cooptación de los Comités de Participación Ciudadana, no solo del Ejecutivo Estatal, sino también de las cámaras empresariales. Tenemos que empujar para que haya más personas de sociedad civil. Cuando pensamos en Sistemas Estatales Anticorrupción tenemos que pensar en legitimidad, sino no hay no pidan participación ciudadana", opinó.