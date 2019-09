Legisladora del PRI apoyará a indígenas inconformes con la consulta

Entiendo a mis hermanos indígenas, que impugnen están en todo su derecho porque no fueron tomados en cuenta. Simplemente se dirigieron a los ayuntamientos, quienes lanzaron la convocatoria entre los delegados. Yo como indígena en mi comunidad el delegado no me convocó ni dio a conocer que había recibido una convocatoria para llevar a cabo una consulta", dijo.