Las primeras 72 horas con covid son fatales, advierte Fayad

"Fue un duro fin de semana, me sentí muy mal. Las temperaturas son muy altas, se elevan por arriba de los 41 grados centígrados y no hay cuerpo que los aguante", compartió Omar Fayad Meneses su experiencia, luego de dar positivo a las pruebas de covid-19.

En su sexto día de aislamiento, el gobernador de Hidalgo, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Milenio TV, que las primeras 72 horas con el virus son "terribles, y de ahí vienen las consecuencias fatales".

Relató que el cuerpo se debilita, presentas deshidratación, presión en el pecho, y se requieren de condiciones de aislamiento muy especiales, sin contacto con el resto de las personas.

El mandatario aseguró que de momento su estado de salud ha mejorado; sin embargo, le quedan secuelas tales como pérdida de olfato, pérdida del sentido del gusto, garganta irritada, síntomas que de acuerdo al médico, desaparecerán en los siguientes cinco días de recuperación.

"Descansas, te sientes mucho mejor, pero te quedan secuelas, no se termina de componer la garganta, (....) no puedes oler, ningún perfume, aceite, comida, no tienes olfato, (...) las papilas gustativas te afectan, lo que comes no te sabe a nada", dijo.

Finalmente, por experiencia propia, pidió a la ciudadanía cuidarse y cuidar a los adultos mayores, así como a las personas vulnerables con padecimientos como diabetes, enfermedades respiratorias, crónico degenerativas, pues por las afectaciones del virus, es a ese sector al que resulta mortal, como ha sucedido con las defunciones en Hidalgo.

"Temperaturas tan altas que te pueden matar (...) la gente se está muriendo porque tiene otros padecimientos que, asociados con el coronavirus, les produce la muerte", señaló.

Luego de superar los primeros tres días cruciales, Omar Fayad deberá cumplir otros ocho días en aislamiento, para cumplir con los 14 de la cuarentena recomendada como medida de prevención.

jgp