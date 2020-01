Lanzan convocatoria para ser policía en Pachuca; con salario de 11 mil 500 pesos

PACHUCA.- Ser de nacionalidad mexicana, tener de 21 a 40 años de edad y estudios de bachillerato o equivalente son algunos de los requisitos para pertenecer a la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad (SSPTYV) de Pachuca.

De acuerdo con el comunicado, la Presidencia Municipal de Pachuca convoca a personas de ambos sexos a participar en el concurso de selección para ingresar a la SSPTYV; esto con la finalidad de fortalecer las acciones de vigilancia en todos los sectores del municipio y responder a las expectativas de la población.

REQUISITOS

Los interesados deberán ser ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos, tener de 21 a 40 años de edad, estudios de bachillerato o equivalente y tener una estatura mínima de 1.60 metros las mujeres y 1.65 metros los hombres.

Asimismo, tener buena conducta, no haber sido condenados por sentencia irrevocables por delito doloso ni estar sujeto a proceso penal, además de estar libres de adicciones a sustancias psicotrópicas, etílicas u otras que produzcan efectos similares son otros de los requisitos para aplicar al proceso de selección.

Tampoco deben tener antecedentes negativos en Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública, preferentemente no estar tatuados y no estar suspendidos o inhabilitados, no haber sido destituidos por resolución como servidores públicos.

DOCUMENTOS

Original y copia de

Acta de nacimiento

Credencial de elector

Licencias de manejo vigentes

Certificado o constancia de bachillerato o su equivalente

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Cartilla liberada del Servicio Militar Nacional (SMN); en el caso de los varones

Para mayor información comunicarse al 7 19 24 43, 44 y 47 extensiones 115 y 126 de 9:00 a 17:00 horas.

PROCESO

Los documentos mencionados serán recibidos antes del 28 de febrero en las oficinas de la SSPTYV ubicadas en bulevar Minero, en la colonia Campo de Tiro.

El Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3) tendrá que aprobar los procesos de selección y evaluación a realizarse.

Después los seleccionados participarán en el Curso de Formación Inicial con duración de un semestre, período en el que recibirán una beca mensual de seis mil pesos.

Una vez concluido y aprobado dicho curso, obtendrán la categoría de policía y percibirán un salario de 11 mil 500 pesos.









emh