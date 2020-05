No hay gente, a quién le vamos a vender, aquí estamos y pues unos 5 o 10 pesos ya son buenos, al día son unos 30 o 40 pesos lo que me estoy llevando (...) estamos mal ahorita, la estamos pasando bien mal y ni alcanza para comer, ya está muy baja la venta, ya no vendemos, ya sólo vamos vendiendo poquito, no hay gente, no hay quién nos compre".