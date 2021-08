Jugadores del Pachuca chocan tras salir de fiesta

Cinco jugadores de los Tuzos del Pachuca resultaron con varias lesiones tras un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados luego de asistir a una fiesta.

El Club Pachuca no ha emitido pronunciamiento alguno respecto al tema; pero de acuerdo con información de medios nacionales, los hechos ocurrieron la madrugada del viernes cuando los jugadores Tuzos asistieron a un asado y al salir del evento se suscitó el percance.

Aunque se descartan consecuencias mayores, se informa de manera extraoficial que entre los juveniles lesionados se encuentran Pablo López, con daños en la muñeca y a quien se le reconoce por su participación en las selecciones menores de México.

Otro de los desafortunados fue Víctor Mora, quien jugó en la Copa Mx frente a Mérida y resultó con lesión en la cadera.

Además, de acuerdo a la publicación del medio internacional AS, ambos jugadores fueron intervenidos quirúrgicamente y se reportan estables; sin embargo, debido al proceso de recuperación quedarán fuera de las canchas temporalmente.

Del resto, dos siguen sin revelar su identidad y situación; mientras el quinto, Roberto de la Rosa, conocido también por sus participaciones con el seleccionado nacional en torneos menores resultó ileso; no obstante, se mantiene alejado de los reflectores, toda vez que no se le vio el fin de semana con la categoría sub 20.

Con información del Diario AS

