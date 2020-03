Intenta Mayer candidatear por Morena a panista Areli Maya

Sergio Mayer, diputado federal, intentó imponer a la legisladora local Areli Maya Monzalvo del Partido Acción Nacional (PAN) como candidata de Morena por la alcaldía de Mineral de la Reforma, reveló el dirigente nacional del partido Alfonso Ramírez Cuéllar.

El diputado federal morenista "infiltró" a Areli Maya Monzalvo, esposa del panista Raúl Camacho Baños, presidente municipal de Mineral de La Reforma, a una reunión que sostuvo Ramírez Cuéllar con la bancada morenista de San Lázaro, publicó el diario nacional Reforma.

"Yo no conozco a todos los diputados, ayer llegó un diputado federal de Morena que se llama Sergio Mayer, llevó a una señorita, yo creía que era Morena, yo no la conocía, me dijo: 'ésta es una diputada local que quiere ser candidata a Mineral de Reforma'", relató Ramírez Cuéllar ante militantes de Hidalgo que protestaron en la sede nacional del partido la mañana de este jueves.

Ramírez Cuéllar dijo que rechazó la petición de Sergio Mayer y precisó "que a las candidaturas no llegarán recomendados".

Además, recordó que fue por medio de un sorteo que se decidió que el abanderado morenista que llegue al municipio hidalguense será hombre.

"Se nos infiltró, porque yo no conozco, yo no conocía si (Areli Maya) era de Morena o qué, la llevó un diputado federal, dijo: 'ésta es'; dije: 'pues aquí no hay recomendados ni nada, aquí hay reglas y ella no va a poder participar porque en ese municipio quedó hombre'", explicó Ramírez Cuéllar.





(Con información de Reforma)

