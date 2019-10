Quiere Instituto Electoral 583 mdp para 2020

Para organizar el proceso de renovación de ayuntamientos, operatividad, campañas y prerrogativas para los partidos políticos, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) aprobó un proyecto de presupuesto por 583 millones 718 mil 982 pesos.

En sesión ordinaria, el secretario general del IEEH, Uriel Lugo Huerta dio lectura a los acuerdos que contemplan 93 millones 152 mil 963 pesos para la operación del ente el próximo año y 324 millones 382 mil 484 pesos para la organización del proceso electoral 2019-2020

La bolsa para las actividades ordinarias y específicas de los partidos políticos de Hidalgo asciende a 84 millones 185 mil 162 pesos y la de campañas será de 70 millones 667 mil 652 pesos.

La presidenta del IEEH, Guillermina Vázquez Benítez, recordó que Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no obtendrán recursos ordinarios porque en 2018 no superaron el umbral de 3 por ciento de votaciones; no obstante, fueron considerados con recursos para el proselitismo de sus candidatos.

Asimismo, se establece una bolsa equivalente a lo que toca a un partido de nueva creación y se distribuye en el número de aspirantes a candidatos independientes que obtengan su registro el próximo año.

El IEEH también presupuestó 11 millones 330 mil 721 pesos adicionales porque a partir de la segunda mitad de 2019 se llevarán a cabo los preparativos para el proceso 2020-2021 para la renovación del Congreso de Hidalgo dentro de dos años.

RECURSOS

Según la página de Transparencia, en 2016 el IEEH devengó 357 millones 833 mil 284.64 pesos, que incluyen los recursos para actividades ordinarias y campañas de los partidos políticos en los tres cargos, además de los comicios extraordinarios en Omitlán de Juárez.

En 2018, el monto asignado por el Congreso de Hidalgo fue de 348 millones 706 mil 237.76 pesos para las actividades proselitistas de los 126 aspirantes a una curul, además de las prerrogativas de los partidos.

