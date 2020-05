"Injusto que imiten nuestros tenangos; se hacen con manos y corazón"

PACHUCA.- Personas de otros municipios de Hidalgo, otros estados e incluso del extranjero, han "tratado de imitar" y se han enriquecido a costa de los tenangos, expresaron Diana Tolentino y Esmeralda Barrera, bordadoras del municipio de Tenango de Doria.

"No es justo", dijeron, que reproduzcan las artesanías que representan su cultura, saberes y sentires.

Diana y Esmeralda son bordadoras de tiempo completo y originarias del pueblo de San Pablo El Grande, en el municipio de la zona otomí-tepehua; ellas junto con otras 500 artesanas trabajan juntas para la comercialización de la artesanía que ahora plasman en cubrebocas y envían hasta Estados Unidos y Alemania, así como a otras partes de la República Mexicana.

En entrevista con LSR Hidalgo, las bordadoras dieron a conocer que detectaron a personas que no pertenecen a la demarcación, que "se hacen pasar por artesanos" y quienes realizan bordados similares a los tenangos, pero en máquina, y los comercializan estampados en cubrebocas, por lo cual manifestaron su descontento.

Nosotros pedimos que sean respetuosos de nuestra cultura y que exploten sus propias artesanías", mencionó Esmeralda.

Explicaron que, ya que sus ventas de cubrebocas bordados han incrementado, "ahora todo mundo se quiere agarrar de eso y a nosotros ya no nos ha llegado el ingreso que nos debería de llegar".

Diana Tolentino agregó que sería diferente si fuese de compañeras del municipio, "todas tenemos esa necesidad de tener un ingreso, al final somos bordadoras todas, somos un grupo, aunque no trabajamos juntas, pero hacemos el bordado a mano".

Contó que muchas familias tienen como único sustento lo que bordan, ya que sus esposos no tienen trabajo por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia de covid-19.

Las artesanas invitan a las personas que van a comprar un tenango, a asegurarse de que sea de Tenango de Doria, que no compren a gente que "se hace pasar por artesanos, que no saben qué es un tenango, no saben la historia y no saben el origen".

Sería diferente si se acercaran a las bordadoras para comprar sus artesanías y comercializarlas, pero que los compren directamente con nosotros (los artesanos)", expresaron.

Las entrevistadas comentaron que se "sienten mal" con las imitaciones, ya que para ellas es un trabajo de todos los días "como para que venga alguien y diga: voy a hacer tenangos a máquina".

Fotografía: Facebook Tenangos Bordando Sueños

LAS FIGURAS A RAYAS: TENANGOS

Diana Tolentino explicó que un Tenango no puede ser bordado a máquina, debe ser bordado a mano porque es una artesanía, la cual tiene origen en la comunidad de San Nicolás, donde los antepasados dejaron pinturas rupestres "a rayas" en el llamado "Cirio", de ahí sus antecesoras se inspiraron para plasmarlos en tela con multicolor de hilos de algodón.

El bordar es algo que se hace con las manos, se hace con el corazón, vas seleccionando cada color, vas haciendo una combinación de cada uno, o sea vas dejando muchas cosas en ese tenango que reflejan tu estado de ánimo, además de horas de trabajo", explicó Tolentino.

"No es simplemente bordar y ya me hice un bordado hoy y ya terminé y lo voy a vender".

La flora, la fauna, las tradiciones y lo que tienen en la sierra "con lo que vivimos y con lo que compartimos espacio" son las figuras que reproducen en la tela haciendo tenangos, que representan su cultura, saberes y sentires desde el dibujo hasta el bordado y la confección de las prendas, por lo cual, "ninguno sale igual".

"Nosotras somos bordadoras de todos los días, es una actividad que se hace diario, no solo estamos haciéndolo ahorita que estamos viviendo en esta pandemia, llevamos años bordando, nuestras familias, nuestros papás, nuestras abuelas, no es algo que aprendimos en un curso".

DATO

Los cubrebocas artesanales u otras prendas bordadas con tenangos se pueden conseguir con Diana Tolentino, al número telefónico 771 365 1206; además, el trabajo de las artesanas se puede observar en la fan page de Facebook "Tenangos Bordando Sueños".

Fotografía: Facebook Tenangos Bordando Sueños

emh